Erneut Besuchsverbote in den Asklepios-Harzkliniken Stand: 18.11.2021 17:13 Uhr In einigen Kliniken in Niedersachsen gilt wieder ein Besuchsverbot: Die vier Standorte der Asklepios-Harzkliniken, also Bad Harzburg, Seesen, Goslar und Clausthal Zellerfeld, schließen für Gäste.

"Wir mussten unsere Schutzmaßnahmen der aktuellen Lage anpassen", sagte der Leitende Oberarzt der Asklepios-Harzkliniken, Ulrich Sievers, am Donnerstag dem NDR in Niedersachsen. Deshalb gelte in den vier Kliniken im Harz wieder ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen seien nach Absprache möglich, Sterbende dürfen besucht werden, sagte Sievers. Bei Geburten könne die werdende Mutter von einer weiteren Person begleitet werden. Besuche auf der Entbindungsstation seien wegen der Corona-Lage allerdings nicht mehr möglich.

Göttingen: Besuche nur noch für eine Stunde am Tag

Das Uni-Klinikum in Göttingen plant nach Informationen des NDR kein Besuchsverbot. Allerdings wird man auch dort die Regeln ab Montag verschärfen. Ab kommender Woche dürften dann nur noch Geimpfte oder Genese mit aktuellem negativen Corona-Test ihre Angehörigen für eine Stunde am Tag besuchen. In den Kliniken in Wolfsburg und Braunschweig gilt die 3G-Regel.

