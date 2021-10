Ermittlungen laufen: Schwangere erstochen - Beziehungstat? Stand: 16.10.2021 11:30 Uhr Nach dem Fund einer Frauenleiche in Lüneburg am Freitag laufen die Ermittlungen in dem Fall. Die Polizei geht derzeit von einem Beziehungsdelikt aus.

Die Ermittler würden sich deshalb auf das soziale Umfeld der Toten konzentrieren, sagte ein Sprecher der Polizei Lüneburg dem NDR in Niedersachsen. Auch heute seien Beamte am Tatort im Lüneburger Stadtgebiet, um Spuren zu sichern. Die Tat hatte sich offenbar gestern in den frühen Morgenstunden ereignet, war aber erst am Abend bekannt geworden.

Lebensgefährte entdeckt Leiche

Die Leiche der 36-Jährigen war am Freitagmittag von ihrem Lebensgefährten in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Er verständigte daraufhin die Nachbarn, diese alarmierten sofort die Polizei. Auch das ungeborene Kind sei in Folge der Messer-Attacke gestorben. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer - sei am Tatort sichergestellt worden, heißt es von der Polizei.

Polizei: "Mindestens eine Festnahme"

Zu den weiteren Hintergründen der Tat halten sich die Beamten bedeckt, sie gehen jedoch davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten. Im Verlauf des Freitags sei laut Polizei mindestens eine Person vorläufig festgenommen worden. Ob und wann diese dem Haftrichter vorgeführt werden, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2021 | 20:00 Uhr