Ermittler sind sicher: Großbrand in Peine war Brandstiftung Stand: 28.07.2022 14:45 Uhr Ermittler gehen im Fall des verheerenden Feuers auf einem Betriebsgelände in Peine von Brandstiftung aus. Der Brand sei entweder vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden.

Das sei das Ergebnis einer Begutachtung der ersten Spuren vom Brandort im Peiner Stadtteil Stederdorf, hieß es am Donnerstag. Dort hatten am Montag Lagerhallen auf dem Gelände eines alten Sägewerks gebrannt. Es gebe nach gegenwärtigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen technischen Defekt, teilten die Ermittler nun mit. Der zuständige Ortsbürgermeister Holger Hahn bezifferte den Schaden auf mindestens zehn Millionen Euro. Die Polizei erhofft sich weiterhin Hinweise durch Zeugen.

VIDEO: Großeinsatz für Feuerwehr bei Brand in Peine (25.07.2022) (1 Min)

Asbest wird derzeit fachgerecht entsorgt

Auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern hatten am Montagmorgen mehrere Hallen, angrenzende Wohnhäuser und Fahrzeuge in Flammen gestanden. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren zu dem Großeinsatz ausgerückt. Nach den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass bei dem Feuer asbesthaltiges Material freigesetzt worden war. Für Anwohnende habe aber zu keiner Zeit Gefahr bestanden, teilte die Stadt mit. Eine Spezialfirma entfernt nach Informationen des NDR in Niedersachsen seit Mittwoch gefährliche Rückstände aus der Brandruine.

