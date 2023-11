Ermittler heben großes Waffenarsenal in Salzgitter aus Stand: 19.11.2023 13:53 Uhr Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover haben in Salzgitter ein zumindest teilweise illegales Waffenarsenal sichergestellt. Unter den beschlagnahmten Waffen waren auch zwei Stockdegen.

Zusätzlich fanden sich bei dem 59-jährigen Verdächtigen am Dienstag Munition, ein Revolver und Schalldämpfer. Das teilte das Zollfahndungsamt Hannover am Freitag mit. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler verbotene Laserzielgeräte sowie illegale Hieb- und Stoßwaffen aus dem Besitz des Mannes.

Zwei Stockdegen aus Großbritannien

Bereits im Februar hatte das Hauptzollamt Gießen zwei aus Großbritannien an den 59-Jährigen adressierte Pakete beschlagnahmt. Darin befanden sich ein angeblich unbrauchbar gemachter Revolver und zwei Stockdegen. Die Einfuhr, der Erwerb und der Besitz des Revolvers war laut Zoll erlaubnispflichtig. Außerdem habe ein rechtssicherer Nachweis darüber gefehlt, dass die Waffe tatsächlich unbrauchbar war. Der Umgang mit Stoßwaffen wie dem gefundenen Stockdegen sei in Deutschland verboten, sagte eine Sprecherin des Zolls in Hannover. Die Ermittlungen dauern an.

