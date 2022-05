Erdbeeren: Gute Ernte erwartet - aber wird sie auch gekauft? Stand: 30.05.2022 15:11 Uhr Wenn aus Frühling Sommer wird, dann ist Spargel- und Erdbeersaison in Niedersachsen. Eigentlich eine gute Zeit für die Landwirte, doch in diesem Jahr wird sie getrübt.

Erst einmal vorweg: Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erwartet eine ertragreiche Erdbeer-Saison. Wegen des milden Winters konnten die Experten kaum Pflanzenausfälle und Schäden ausmachen, heißt es. Auch die Sonneneinstrahlung und kühle Temperaturen haben den Erdbeeren bislang gutgetan, so die Kammer.

Direkt ab Hof und Erdbeer-Häuschen läuft es

Doch guter Ertrag bedeutet nicht zwangsläufig gute Laune bei den Landwirten in Niedersachsen. An den Straßenständen, also im direkten Verkauf, läuft das Geschäft eigentlich ganz gut, wie Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenbauern berichtet. Seit ungefähr drei Wochen werden an den Ständen schon Erdbeeren verkauft, die unter Folie gewachsen sind. Jetzt kommen langsam die Freiland-Erdbeeren dazu. Die Direktvermarktung ab Hofladen bringt den Bauern auch noch guten Umsatz. Paul Schofer vom Eickenhofer Spargelreich im Landkreis Gifhorn bestätigt, dass viele Menschen gerne am Erdbeer- und Spargelstand und nicht im Supermarkt einkaufen, weil es ein Bewusstsein für gute und regionale Lebensmittel gebe.

Ein Pfund für zwei Euro? "Das geht gar nicht"

Unzufrieden ist der Beerenbauern-Verband aber mit der Situation in den Supermärkten. Der Lebensmitteleinzelhandel bewerbe die Erdbeeren gerade viel zu billig, sagt Sprecher und Geschäftsführer Eickhorstt. Ein Pfund für rund zwei Euro - "das geht gar nicht", betont er. Die Konkurrenz im Supermarkt kommt aus Italien und Spanien - da haben die Früchte aus der Weser-Ems-Region dann das Nachsehen. Dabei werden laut Landesamt für Statistik hier landesweit die meisten Erdbeeren geerntet.

Erdbeeren aus dem Ausland sind Konkurrenz

Die Konkurrenz im Erdbeer-Geschäft ist in diesem Jahr noch größer, erklärt Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Warum? Die Erdbeeren aus dem Ausland kommen wegen des schlechten Wetters erst später in den Verkauf - und zwar jetzt, gleichzeitig mit der niedersächsischen Ernte.

Spargel bleibt auf dem Feld

Billig-Importe aus dem Süden, die in den Supermärkten landen, treiben auch die Spargelbauern in Niedersachsen um. Sie kritisieren unter anderem, dass der Einzelhandel den Spargel auf Kosten der Umwelt importiert. Dass der Absatz nicht so sein wird, wie in den Jahren zuvor, hatten die Landwirte bereits früh erkannt. Eine Konsequenz ist, dass sie ihren Spargel in Teilen gar nicht erst ernten. Dadurch sparen sie zumindest die Kosten dafür.

Konsumenten halten sich zurück

Neben den Importen sind aber auch der Ukraine-Krieg und die Inflation weitere Gründe dafür, dass viele Niedersachsen nicht zum Spargel greifen und die Bauern auf den Spitzen sitzen bleiben. Die Kundschaft hält sich zurück, weil sie weniger Geld in der Tasche hat, erklärte Jörg Heuer vom Spargelhof in Fuhrberg (Region Hannover) jüngst.

"Kein Geld mehr für Luxus-Schlemmereien"

Dass für viele Menschen im Land Spargel ein Luxus ist, der nicht täglich im Einkaufskorb landet, wird immer wieder in den Sozialen Medien diskutiert. "Wer kein Geld für Grundnahrungsmittel und Sprit hat, der kauft auch keinen Spargel", schreibt ein User bei Instagram. "Der Spargel ist nicht unbedingt teurer als sonst, allerdings haben die Leute kein Geld mehr für Luxus-Schlemmereien."

