Erdbeben in der Türkei: Niedersachsen sorgen sich um Verwandte Stand: 07.02.2023 17:30 Uhr Viele Menschen in Niedersachsen haben Freunde oder Angehörige im Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei. Ministerpräsident Weil drückt sein Mitgefühl aus: "Die Bilder sind erschütternd."

Die Türkische Gemeinde Niedersachsen ist erschüttert von den Bildern aus dem Erdbebengebiet. Die stellvertretende Vorsitzende Nejla Coskun hatte am Montagmorgen Kontakt zu Familie und Freunden, die in der betroffenen Region leben. "Ich habe Angst um sie, ich habe Angst um ihre Verwandten", sagte sie. "Es ist wirklich traurig, dass man im Moment nichts machen kann und nicht weiß, wie viele Menschen es geschafft haben zu überleben." Auch in der türkisch-islamischen Gemeinde von Wolfenbüttel sind die Sorgen groß. Das Unglück betreffe hier viele, denn fast jeder habe im Erdbebengebiet Angehörige, sagt Gemeindemitglied Mustafa User.

Ministerpräsident Weil: "Die Bilder sind erschütternd"

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte mit Betroffenheit auf die Nachrichten aus der Türkei und Syrien reagiert und kondolierte der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya. Weil drücke allen Menschen, die Verwandte und Freunde verloren haben oder um das Leben ihrer Angehörigen bangen, seine Anteilnahme und sein Mitgefühl aus. "Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die schweren Erdbeben ist bestürzend", erklärte Weil. "Die Bilder, die uns nach und nach aus der türkisch-syrischen Grenzregion erreichen, sind erschütternd."

Onay und Polat haben Freunde und Verwandte in der Region

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigte sich nach dem Erdbeben bestürzt. Der Politiker, der auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, habe viele Freunde in der Gegend. Die Ereignisse erinnern ihn an das schlimme Erdbeben in der Türkei 1999, bei dem rund 14.000 Menschen starben. Damals war Onay selber vor Ort: "Die Bilder von damals und heute ähneln sich leider sehr. Viele wurden im Schlaf überrascht, dazu kommt die eiserne Kälte, der Tod, das Ausmaß ist verheerend", sagte Onay dem NDR. Die grüne Bundestagsabgeordnete Filiz Polat aus Bramsche im Landkreis Osnabrück dankt den Rettungskräften aus der Region, die nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfe leisten. Polat hat selbst Angehörige in der betroffenen Region und spricht allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus. In einer Mitteilung ruft die Politikerin außerdem zum Spenden auf.

