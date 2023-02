Erdbeben in Türkei und Syrien: Hilfe und Spenden aus Niedersachsen Stand: 06.02.2023 17:52 Uhr Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien reagiert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betroffen. Retter aus Niedersachsen wollen in den Regionen helfen. Auch Spenden werden gesammelt.

Die internationale Katastrophenschutzorganisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) bereitet sich auf einen Einsatz mit insgesamt 18 Helfern in dem Erdbebengebiet vor. Voraussichtlich werden daran unter anderem vier Einsatzkräfte aus Niedersachsen und ein speziell ausgebildeter Hund aus Bremen teilnehmen. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Vermutlich am Montagabend werde das Team ein Flugzeug in die Region nehmen. Vor Ort werden die Helfer von @fire für die Koordinierung und Erkundung eingesetzt.

Behrens: "Katastrophenhilfe in Niedersachsen ist breit aufgestellt"

Auch die Hilfsorganisationen in Niedersachsen seien bereit, um in die Türkei und nach Syrien zu fahren, erklärte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR Niedersachsen. "Die Katastrophenhilfe ist in Niedersachsen breit aufgestellt und in vielen Bereichen qualifiziert", sagte sie. Die Hilfeersuche werden über den Bund koordiniert. "Wir würden das gemeinsam mit den anderen Bundesländern entscheiden, je nachdem wie der Bund sich in die internationale Hilfsorganisation einbringen möchte", erklärte Behrens.

Türkische Gemeinde Niedersachsen sammelt Sachspenden

Die Türkische Gemeinde Niedersachsen ist erschüttert von den Bildern aus dem Erdbebengebiet. Die stellvertretende Vorsitzende Nejla Coskun hatte bereits am Montagmorgen Kontakt zu Familie und Freunden, die in der betroffenen Region leben. "Ich habe Angst um sie, ich habe Angst um ihre Verwandte", sagte sie. "Es ist wirklich traurig, dass man im Moment nichts machen kann und nicht weiß, wie viele Menschen es geschafft haben zu überleben." Derzeit sammelt der Verband Sachspenden in Hannover. Diese sollen zeitnah mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines in die Erdbebengebiete gebracht werden. "Wir wünschen uns, dass die Menschen in Niedersachsen für die Menschen dort beten", sagte Coskun. Gerade in dieser Situation sollten Menschen sich gegenseitig unterstützen und die Hand reichen. Auch die Nordkirche hat zum Spenden an die Diakonie und die Katastrophenhilfe aufgerufen. "Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben", sagte Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche.

Ministerpräsident Weil: "Die Bilder sind erschütternd"

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat mit Betroffenheit auf die Nachrichten aus der Türkei und Syrien reagiert und kondolierte der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya. Weil drücke allen Menschen, die Verwandte und Freunde verloren haben oder um das Leben ihrer Angehörigen bangen, seine Anteilnahme und sein Mitgefühl aus. "Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die schweren Erdbeben ist bestürzend", erklärte Weil. "Die Bilder, die uns nach und nach aus der türkisch-syrischen Grenzregion erreichen, sind erschütternd."

Menschenrechtler fordern humanitäre Hilfe in kurdischen Gebieten

Menschenrechtler fordern zudem, dass auch schnelle Hilfe in die kurdisch kontrollierten Gebiete in Syrien gesandt wird: "Die Bundesregierung muss die Türkei dazu drängen, ihre Angriffe auf Nordsyrien einzustellen, damit nach Überlebenden gesucht werden kann", sagte der Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido in Göttingen. Grenzübergänge müssten offen bleiben, damit internationale Hilfe in die betroffenen Gebiete gelange.

Erbeben in der Türkei und Syrien fordert mehr als 2.300 Tote

Bei mehreren schweren Erdbeben am Montagmorgen an der türkisch-syrischen Grenzen sind bereits mehr als 2.300 Menschen ums Leben gekommen. Rund 10.000 Menschen sind verletzt worden, darunter auch der ehemalige Hannover-96-Profi Baris Basdas. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass Deutschland Hilfe in die Region schicken werde. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) rief alle Menschen guten Willens und insbesondere die muslimische Gemeinschaft auf, schnell Geld- und Sachspenden in die Gebiete zu schicken. Koordiniert wird die Entsendung von europäischen Rettungskräften in die Türkei von dem Zentrum für Katastrophenhilfe der EU.

