Erdbeben in Türkei und Syrien: Helfer aus Niedersachsen vor Ort Stand: 07.02.2023 21:47 Uhr Nach den Erdbeben helfen auch Rettungskräfte aus Niedersachsen im Erdbebengebiet. Kirchen und Politiker rufen zu Spenden auf, auch Kleinunternehmer engagieren sich.

Die Zahl der Toten und Verletzten nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei steigt weiter. Am Dienstagabend war von 7.200 Toten die Rede, Zehntausende wurden verletzt. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten bis zu 23 Millionen Menschen von den Erdbeben betroffen sein. Zahlreiche Hilfsorganisationen sind in das Katastrophengebiet gereist, um zu helfen. Auch die internationale Katastrophenschutz-Organisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist mit 17 Helferinnen und Helfern sowie zwei speziell ausgebildeten Hunden in der Türkei. Unter den Einsatzkräften sollen auch vier Personen aus Niedersachsen sein. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Am Montagabend hatte das Helferteam von Frankfurt aus ein Flugzeug in die Region genommen.

Weitere Informationen Spendenkonten: Hilfe für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien Wollen Sie die Opfer der Naturkatastrophe unterstützen? Hier gibt es Informationen zu den Spendenkonten. mehr

Helfer von @fire im Erdbebengebiet im Einsatz

"Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Er selbst koordiniere einen virtuellen Stab im Internet. Er organisiert also zusammen mit anderen Mitgliedern von @fire den Hin- und Rückflug der Rettungskräfte und aller Geräte, die sie dabei haben und klärt ab, wo sie eingesetzt werden. Das Team in der Türkei selbst organisiert mit den Vereinten Nationen alles weitere. Die Rettungskräfte sind laut Südmersen momentan mit Helfern aus Israel zu Such- und Rettungsaufgaben im Zentrum des Bebens eingeteilt. Fünf bis sieben Tage werden sie im Krisengebiet bleiben.

Behrens: "Katastrophenhilfe ist breit aufgestellt"

Auch das Technische Hilfswerk in Niedersachsen bereitet sich auf einen Einsatz in der Türkei und Syrien vor. "Die Katastrophenhilfe ist in Niedersachsen breit aufgestellt und in vielen Bereichen qualifiziert", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Die Hilfeersuche werden über den Bund koordiniert. "Wir würden das gemeinsam mit den anderen Bundesländern entscheiden, je nachdem wie der Bund sich in die internationale Hilfsorganisation einbringen möchte", erklärte Behrens.

Weitere Informationen Schwere Erdbeben: Rufe nach schneller Hilfe auch für Syrien Mehrere deutsche Politiker dringen auf internationale Hilfe auch für Syrien. Die Lage im Liveblog bei tagesschau.de. extern

Nordkirche ruft zu Spenden auf

Die Türkische Gemeinde Niedersachsen sammelt Sachspenden in Hannover. Diese sollen zeitnah mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines in die Erdbebengebiete gebracht werden. "Wir wünschen uns, dass die Menschen in Niedersachsen für die Menschen dort beten", sagte Coskun. Gerade in dieser Situation sollten Menschen sich gegenseitig unterstützen und die Hand reichen. Auch die Nordkirche hat zum Spenden an die Diakonie und die Katastrophenhilfe aufgerufen. "Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben", sagte Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche.

Bäckerei will Erlös spenden

Videos 1 Min Nach Erdbeben: Braunschweiger Bäckerei spendet Tageseinnahmen Mit der Aktion wolle man auch andere zum Spenden für die Erdbebenopfer animieren, so Bäckerei-Inhaber Mehmet Emin Akin. 1 Min

Zudem gibt es immer mehr Beispiele von kleineren Hilfsaktionen. Eine Bäckerei in Braunschweig will zum Beispiel den Erlös des gesamten Tages an eine Hilfsorganisation spenden. Die Inhaber kommen ursprünglich selbst aus der Region im türkischen Teil des Erdbebengebiets. "Wir haben sehr viele Verwandte und Freunde dort, die leider gestorben sind. Mein Onkel ist gerade vor Ort und hilft bei den Bergungsarbeiten mit", sagt Mitinhaber Mehmit Emin Akin dem NDR. Der Onkel berichte von vielen Toten, die die Helfenden aus den Trümmern bergen. "Das macht einen schon traurig." Nun hofft er auf die Solidarität aller Menschen - auch jener, die keine Verwandten in der Region haben. Dazu hat er auch einen Spendenaufruf auf Social-Media-Plattformen gestartet. Die Resonanz sei groß, sagt Akin.

Menschenrechtler fordern humanitäre Hilfe in kurdischen Gebieten

Menschenrechtler fordern zudem, dass auch schnelle Hilfe in die kurdisch kontrollierten Gebiete in Syrien gesandt wird. Die Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hielten die türkische Armee nicht davon ab, kurdisch kontrollierte Gebiete in Nordsyrien zu bombardieren, sagte der Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, in Göttingen. "Die Bundesregierung muss die Türkei dazu drängen, ihre Angriffe auf Nordsyrien einzustellen, damit nach Überlebenden gesucht werden kann." Und Grenzübergänge müssten offen bleiben, damit internationale Hilfe in die betroffenen Gebiete gelange.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2023 | 20:00 Uhr