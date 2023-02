Erdbeben in Türkei und Syrien: Helfer aus Niedersachsen bereit Stand: 06.02.2023 16:15 Uhr Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien reagiert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betroffen. Retter aus Niedersachsen könnten in den betroffenen Regionen helfen.

Die internationale Katastrophenschutzorganisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) bereitet sich auf einen Hilfseinsatz in dem Erdbebengebiet vor. Voraussichtlich werden daran unter anderem vier Einsatzkräfte aus Niedersachsen und ein speziell ausgebildeter Hund teilnehmen. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Aktuell sei unklar, wie viele Plätze an Bord eines Flugzeugs zur Verfügung stehen. Ursprünglich war ein möglicher Einsatz mit 20 Helfern von @fire in Aussicht gestellt worden.

Ministerpräsident Weil: "Die Bilder sind erschütternd"

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat mit Betroffenheit auf die Nachrichten aus der Türkei und Syrien reagiert. Er drücke allen Menschen, die Verwandte und Freunde verloren haben oder um das Leben ihrer Angehörigen bangen, seine Anteilnahme und sein Mitgefühl aus. "Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die schweren Erdbeben ist bestürzend", erklärte Weil. "Die Bilder, die uns nach und nach aus der türkisch-syrischen Grenzregion erreichen, sind erschütternd."

Erbeben in der Türkei und Syrien fordert mehr als 1.900 Tote

Beimehreren schweren Erdbeben am Montagmorgen an der türkisch-syrischen Grenzen sind bereits mehr als 1.900 Menschen ums Leben gekommen. Rund 10.000 Menschen sind verletzt worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass Deutschland Hilfe schicken werde. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) rief alle Menschen guten Willens und insbesondere die muslimische Gemeinschaft auf, schnell Geld- und Sachspenden in die Gebiete zu schicken. Koordiniert wird die Entsendung von europäischen Rettungskräften in die Türkei von dem Zentrum für Katastrophenhilfe der EU.

