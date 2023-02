Erdbeben in Türkei: Helfer aus Niedersachsen retten Verschüttete Stand: 08.02.2023 10:14 Uhr Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien helfen Rettungskräfte aus Niedersachsen. Helfer aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) bargen drei Verschüttete aus den Trümmern in der Stadt Kahramanmaras.

Wie der Verein mitteilte, orteten die Rettungskräfte unter den eingestürzten Wohnblöcken in der stark zerstörten Stadt weitere Personen. Die Bergung werde fortgesetzt. Die internationale Katastrophenschutz-Organisation @fire mit Sitz in Wallenhorst ist mit 17 Helferinnen und Helfern sowie zwei speziell ausgebildeten Hunden in der Türkei. Unter den Einsatzkräften sollen auch vier Personen aus Niedersachsen sein. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Am Montagabend war das Helferteam von Frankfurt aus mit einem Flugzeug in die Region gereist.

Helfer im Zentrum des Bebens im Einsatz

"Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Er selbst koordiniere einen virtuellen Stab im Internet. Er organisiert also zusammen mit anderen Mitgliedern von @fire den Hin- und Rückflug der Rettungskräfte und aller Geräte, die sie dabeihaben und klärt ab, wo sie eingesetzt werden. Das Team in der Türkei selbst organisiert mit den Vereinten Nationen alles weitere. Die Rettungskräfte sind laut Südmersen momentan mit Helfern aus Israel zu Such- und Rettungsaufgaben im Zentrum des Bebens eingeteilt. Fünf bis sieben Tage werden sie im Krisengebiet bleiben.

Behrens: "Katastrophenhilfe ist breit aufgestellt"

Auch das Technische Hilfswerk in Niedersachsen bereitet sich auf einen Einsatz in der Türkei und Syrien vor. "Die Katastrophenhilfe ist in Niedersachsen breit aufgestellt und in vielen Bereichen qualifiziert", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Die Hilfeersuche werden über den Bund koordiniert. "Wir würden das gemeinsam mit den anderen Bundesländern entscheiden, je nachdem wie der Bund sich in die internationale Hilfsorganisation einbringen möchte", erklärte Behrens.

