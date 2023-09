Erdbeben in Marokko: Niedersachse berichtet über Zerstörungen Stand: 09.09.2023 19:23 Uhr Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1.000 angestiegen. Ein Augenzeuge aus Niedersachsen hat das Beben in Marrakesch erlebt und berichtet über die Ausmaße.

Die Zerstörungen würden sehr stark variieren, sagte Eick von Ruschkowski dem NDR am Samstag. An manchen Gebäuden seien gar keine Schäden zu entdecken, während nur eine Straße weiter Häuser oder Mauern eingestürzt seien, so von Ruschkowski. "Das Bild ist sehr uneinheitlich und es ist nicht so, dass die ganze Stadt hier in Schutt und Asche liegen würde." Der Umweltplaner aus Laatzen (Region Hannover) ist für eine Unesco-Konferenz erst vor wenigen Tagen nach Marrakesch gereist. Die marokkanische Großstadt liegt rund 70 Kilometer südwestlich des Epizentrums des Bebens. Dort wurden bislang die meisten Opfer gemeldet.

VIDEO: Augenzeuge zu Erdbeben in Marokko: Zerstörung variiert (2 Min)

Lob für Hilfskräfte vor Ort: "Sehr gut organisiert"

Einen Tag nach dem Beben seien die Hilfsmaßnahmen in Marrakesch angelaufen, berichtet von Ruschkowski am Samstagnachmittag. Der Flughafen sei offen, die marokkanischen Hilfskräfte würden sehr organisiert wirken. "Von daher glaube ich, dass hier eine gute Zusammenarbeit möglich wäre", sagte von Ruschkowski, Direktor der Alfred-Toepfer-Akademie in Schneverdingen (Heidekreis).

Bund bietet Hilfe an - THW bereitet sich auf Einsatz vor

Die Bundesregierung hat am Samstag Marokko nach dem verheerenden Erdbeben Hilfe angeboten. "Das Technische Hilfswerk bereitet sich bereits auf einen Einsatz vor. Sobald wir mehr Informationen haben, welche Hilfe konkret benötigt wird, können wir unsere Spezialisten nach Marokko entsenden", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Auch in Niedersachsen halten sich Helfer bereit. Darunter ist etwa die Osnabrücker Organisation @fire. Das Team ist auf Hilfe bei Erdbeben und Waldbränden spezialisiert. Rund 40 Helferinnen und Helfer waren Anfang Februar bei dem verheerende Erdbeben in der Türkei im Einsatz. Damals konnten sie fünf Menschen lebend aus den Trümmern retten.

Erdbeben der Stärke 6,8 - in geringer Tiefe

Das Beben in Marokko ereignete sich am späten Freitagabend und dauerte mehrere Sekunden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag im dünn besiedelten Atlasgebirge in einer Tiefe von nur 18,5 Kilometern. Erdbeben in einer solch geringen Tiefe sind laut Experten besonders gefährlich. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, Menschen rannten in Panik auf die Straßen und verbrachten aus Angst vor Nachbeben die Nacht im Freien. Mehr als 1.000 Menschen starben nach Regierungsangaben bei dem Erdstoß, mehr als 1.200 wurden verletzt.

Weitere Informationen Erdbeben: Helfer von @fire aus der Türkei zurückgekehrt "Fünf gerettete Menschenleben ist ein überwältigendes Resümee unseres Einsatzes", sagte Leiter Florian Zonker nach der Rückkehr. (19.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.09.2023 | 19:30 Uhr