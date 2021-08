Entwurf Corona-Verordnung: Inzidenz nur eines der Kriterien Stand: 18.08.2021 15:33 Uhr Das Land will die Corona-Regeln nicht mehr so stark wie bisher von den Neuinfektionen abhängig machen. Ab kommender Woche soll auch die Zahl der belegten Krankenhausbetten eine Rolle spielen.

Der Entwurf für die neue Corona-Verordnung des Landes basiert nicht mehr auf einem Stufenmodell mit Inzidenzwerten, sondern auf drei verschiedenen Warnstufen: gelb, orange und rot. Welche Warnstufe in einem Landkreis oder einer Stadt gilt, hängt dann von drei Indikatoren ab: der Anzahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, der Anzahl der mit Covid-Patienten belegten Betten in den Krankenhäusern und der Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten.

Rechte für Geimpfte, Genesene und Getestete

Werden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen mindestens zwei dieser Indikatoren überschritten, legt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt die entsprechende Warnstufe fest. Neu ist auch, dass ab der ersten Warnstufe - also gelb - bestimmte Bereiche nur noch für Geimpfte, Getestete oder Genesene zugänglich sind. Dazu zählen die Innenbereiche von Restaurants, Hotels und Sportanlagen. Da Geimpfte und Genesene keine negativen Corona-Tests vorlegen müssten, erlaube die neue Verordnung ihnen eine "weitgehende Normalisierung des Lebens", so der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke. Die Maskenpflicht in Innenräumen bleibe bestehen. Im Einzelhandel soll es darüber hinaus künftig keine Einschränkungen mehr geben.

Neue Verordnung soll am 25. August in Kraft treten

Der Entwurf befindet sich derzeit noch in der Abstimmung - auch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Am Mittwoch diskutierte der Gesundheitsausschuss des Landtags darüber. Die neue Verordnung soll am 25. August in Kraft treten.

