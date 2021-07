Entspannung statt Mangel? Vielerorts freie Impftermine Stand: 01.07.2021 06:42 Uhr Vor wenigen Wochen brauchte man für einen Impftermin noch viel Geduld oder Glück. Jetzt scheint sich die Lage vielerorts zu entspannen - etwa in Osnabrück. Von einer Sonderaktion sind noch Dosen übrig.

Die verbliebenen Impfstoffdosen sollen am Sonnabend erneut angeboten werden, wie die Stadt mitteilte. Dabei handelt es sich um Dosen der Hersteller Biotech und Moderna. Sie waren in den vergangenen Tagen erst Jugendlichen und dann der Gesamtbevölkerung angeboten worden. Auch in den sozialen Medien hatte die Stadt für die Impfungen geworben. Mit Erfolg: Ein Großteil der Biotech- und Moderna-Dosen ist mittlerweile tatsächlich verimpft. Der Rest wird Sonnabendvormittag bei der Impfaktion auf dem Parkplatz an der Schlosswallhalle angeboten - zusammen mit weiteren Dosen, die in den Impfzentren übrig geblieben sind, weil dort Termine nicht eingehalten wurden, wie es heißt.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Cloppenburgs Landrat ruft dazu auf, Chance zu nutzen

Auch im Landkreis Cloppenburg sei es derzeit einfach, zügig an einen Termin zu kommen, sagte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Mittwoch. Der Landkreis verfüge über rund 5.500 Impfdosen. Wimberg rief hat die Menschen im Landkreis dazu auf, sich umgehend impfen zu lassen - auch mit Blick auf die Delta-Variante des Virus. Es gebe zurzeit einen ersten nachgewiesen Fall im Kreisgebiet, so Wimberg.

Freie Termine für Biontech und Moderna

Im Braunschweiger Impfzentrum können sich alle Impfwilligen über 18 Jahre ohne vorherige Terminvereinbarung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca impfen lassen. Für das Impfzentrum im Landkreis Goslar stehen den Angaben zufolge nur noch 700 Personen auf der Warteliste des Landes. Stand Mittwochabend gibt es auch in mehreren anderen Impfzentren im Land für die kommenden Tage noch eine große Anzahl freier Impftermine für Spritzen mit den Wirkstoffen von Biontech und Moderna - etwa in Drakenburg (Landkreis Nienburg), Bassum (Landkreis Diepholz) und im Landkreis Göttingen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.07.2021 | 07:30 Uhr