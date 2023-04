Entlastet Cannabis-Legalisierung Justiz? Richterbund skeptisch Stand: 13.04.2023 20:53 Uhr Mit der geplanten teilweisen Legalisierung von Cannabis will die Bundesregierung unter anderem Polizei und Justiz entlasten. Der Richterbund Niedersachsen hat daran Zweifel geäußert.

Nach Meinung der Juristen dürfte die geplante Entkriminalisierung von Cannabis in kleinen Mengen und zum Eigenverbrauch die Arbeit der Gerichte kaum leichter machen. Es habe noch nie große Probleme wegen kleiner Mengen Cannabis gegeben, sagte der Vorsitzende des Richterbundes in Niedersachsen, Frank Bornemann, dem NDR in Niedersachsen. Die Verfahren seien meistens ohnehin schon von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden und so gar nicht erst vor Gericht gelandet.

Polizeiarbeit wird nicht erleichtert

In Deutschland sollen der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis für den Eigenverbrauch und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen künftig straffrei sein. Aber auch die Arbeit der Polizei werde laut Bornemann durch diese Pläne nicht sonderlich erleichtert. Kontrolliert werden müsse weiterhin. Die Polizei muss dann nur eben die Waage rausholen, um zu prüfen, ob es 25 oder doch 26 Gramm sind. Nach Überzeugung Bornemanns werden die Gerichte in Sachen Drogen weiterhin viel zu tun haben, denn der Handel bleibe strafbar. Und das seien laut Bornemann die Cannabis-Fälle, die am häufigsten vor Gericht verhandelt würden.

Niedersachsen will sich abstimmen

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Niedersachsen bei der geplanten Entkriminalisierung von Cannabis auf eine Abstimmung mit den anderen Bundesländern setzt. Die von SPD und Grünen vorgesehene Überarbeitung entsprechender Erlasse lasse deshalb noch auf sich warten, teilte das Justizministerium in Hannover mit.

Modellprojekt Hannover-Linden?

Indes hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Evrim Camuz vorgeschlagen, in Hannover-Linden ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zur Abgabe von Cannabis aufzubauen. Der Schwerpunkt müsse dabei im Jugendschutz liegen. "Es geht darum, durch gezielte Kampagnen junge Menschen über die gesundheitlichen Folgen aufzuklären, anstatt sie ihrem eigenen Schicksal zu überlassen", sagte Camuz.

