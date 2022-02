Enkeltrick, falsche Polizisten: Täter erfolgreich wie nie Stand: 12.02.2022 10:44 Uhr Die Fälle von Betrug durch falsche Polizisten und mit dem sogenannten Enkeltrick haben im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Der Schaden für die Opfer laut LKA: 4,6 Millionen Euro.

Rund 6.000 registrierte Betrugsfälle durch sogenannte falsche Polizisten gab es im vergangenen Jahr, davon gelangen mehr als 130, so die vorläufige Statistik des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA). Der Schaden für die Opfer: 2,9 Millionen Euro. 2020 waren es mit 8.100 registrierten Taten zwar noch weit mehr Fälle, die Täter waren allerdings nur in 100 Fällen erfolgreich. Die Täter benötigten also zuletzt weniger Versuche, um ihre Taten zu vollenden und im Einzelfall größere Vermögenssummen zu erbeuten, sagte eine LKA-Sprecherin.

VIDEO: Rinteln: Taxifahrer bewahrt 85-Jährige vor Enkeltrick (2 Min)

Schaden durch Enkeltrick: 1,7 Millionen Euro

Bei Betrug mit dem Enkeltrick hat sich die Zahl der bekannten Taten, die mit Geldübergaben und -überweisungen endeten, seit Beginn der Zählung 2011 mehr als verdoppelt. 2021 wurden den vorläufigen Daten zufolge etwa 3.100 Taten mit der Betrugsmasche des Enkeltricks angezeigt, in mehr als 150 Fällen konnten die Täter etwas erbeuten. Im Jahr zuvor waren es insgesamt rund 2.400 Taten und mehr als 70 vollendete. Der Schaden für die Opfer erhöhte sich laut LKA von 1,5 auf rund 1,7 Millionen Euro.

Im Zweifel auflegen und die Polizei verständigen

Die Betrüger passen laut den Ermittlern ihr Vorgehen stetig den Präventionskampagnen und gesellschaftlichen Veränderungen an. "Es ist derzeit zu beobachten, dass vornehmlich sowohl bei den 'falschen Polizeibeamten' als auch beim 'Enkeltrick' die Legende des schweren oder tödlichen Verkehrsunfalls, verursacht durch den nahen Angehörigen, genutzt wird", teilte die LKA-Sprecherin mit. Mit steigender Tendenz würden Täter für den Enkeltrick einen Messengerdienst für die Kontaktaufnahme nutzen. Die Polizei rät vor allem älteren Menschen, aufmerksam zu sein, wenn am Telefon Fragen zur Familie, der Person oder nach dem Vermögen gestellt werden. Hilfreich sei dann etwa, dem Anrufer Gegenfragen zu stellen und das Gesagte zu hinterfragen, sagte die LKA-Sprecherin. "Im Zweifel sollte das Gespräch beendet und im Anschluss die Polizei kontaktiert werden."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2022 | 10:00 Uhr