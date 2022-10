Energiekrise: Verbände fordern Hilfe für kommunale Versorger Stand: 18.10.2022 08:14 Uhr Die gestiegenen Energiepreise stellen viele Stadtwerke in Niedersachsen vor Probleme. Der Verband kommunaler Unternehmen und der Städtetag fordern daher einen Schutzschirm für Stadtwerke.

Zwar sei aktuell kein kommunaler Energieversorger in Niedersachsen von einer Insolvenz bedroht, heißt es aus Kreisen des Verbands kommunaler Unternehmen in Niedersachsen (VKU). Den meisten Stadtwerken gehe es aber schlecht. Nach Angaben des Niedersächsischen Städtetags werden zwei Stadtwerke bereits von den Kommunen unterstützt, unter anderem die Stadtwerke Osnabrück.

VIDEO: Stadtwerke in Sorge wegen stark steigender Gaspreise (18.07.2022) (3 Min)

Gewinne gingen bislang an städtische Haushalte

Der Niedersächsische Städtetag fordert angesichts der derzeitigen Lage bereits seit Längerem schnelle Hilfe vom Land - etwa in Form von Liquiditätshilfen und Bürgschaften. Bislang sind die Gewinne der Stadtwerke in Teilen in die kommunalen Haushalte geflossen, beispielsweise um Sport und Kultur zu finanzieren. Wie sich die wirtschaftlichen Probleme der Stadtwerke auf die Kommunen auswirken werden, das sei derzeit nicht absehbar, sagte ein Sprecher des Städtetags.

