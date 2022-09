Energiekrise: Otter will Straßenlampen ausschalten, darf aber nicht Stand: 26.09.2022 16:48 Uhr Die Gemeinde Otter in der Samtgemeinde Tostedt kann nicht wie ursprünglich geplant nachts die Straßenlaternen abstellen, um Storm zu sparen. Der Grund sind EU-Fördergelder, die dann wegfallen würden.

Die Straßenlaternen waren bereits im Rahmen eines fünf Jahre laufenden EU-Förderprojektes auf LED-Beleuchtung umgestellt worden, wie der Gemeindedirektor Stefan Walnsch sagte. Diese Laternen können in den Nachtstunden stromsparend gedimmt werden. Um in der Energiekrise noch mehr Strom sparen zu können, würde die Gemeinde jetzt gerne noch einen Schritt weiter gehen – und die Laternen nachts ganz ausschalten.

VIDEO: Norddeutsche Länder fordern "Strompreiszonen" (24.09.2022) (2 Min)

Der Gemeinderat sprach sich für diesen Vorschlag aus. Allerdings wäre das ein Verstoß gegen die Auflagen aus Brüssel. Schalte man die Laternen jetzt komplett aus, gebe es kein Geld mehr, teilte der Gemeindedirektor mit. In einem Jahr laufe diese Fördermittelbindung aus. Was dann passiert, soll demnächst in einer größeren Bürgermeisterrunde besprochen werden.

