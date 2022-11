Energiekrise: Landesregierung stellt Entlastungen vor Stand: 14.11.2022 15:49 Uhr Rot-Grün will Gelder in Niedersachsen verteilen, um die Folgen von Energiekrise und Inflation abzufedern. Am Dienstag soll das Paket vorgestellt werden. Wer profitiert?

"Nach meiner Überzeugung steuert Deutschland auf die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte zu", hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im September gesagt - und für den Fall seiner Wiederwahl Hilfen von knapp einer Milliarde Euro angekündigt. Wie diese aussehen sollen, will Weil am Dienstag in Hannover erklären. Dann wird der dafür nötige Nachtragshaushalt vorgestellt.

AUDIO: Was steht im Koalitionsvertrag von Rot-Grün? (02.11.2022) (8 Min) Was steht im Koalitionsvertrag von Rot-Grün? (02.11.2022) (8 Min)

Finanzierung durch höhere Steuereinnahmen

Die Gelder gegen die Folgen der Energiekostenkrise sollen breit in die Gesellschaft gestreut werden: Sport- und Kulturvereine sollen ebenso Hilfe erhalten wie kleinere und mittlere Unternehmen, Hochschulen und soziale Einrichtungen. Finanziert werden soll das aus Steuermehreinnahmen. Wegen der gestiegenen Preise nimmt der Staat aktuell deutlich mehr Geld ein, zum Beispiel über die Mehrwertsteuer.

Bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts zum angekündigten Sofortprogramm werden am Dienstag um 13 Uhr auch Vize-Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sowie Finanzminister Gerald Heere (Grüne) dabei sein.

