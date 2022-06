Endspurt beim Tag der Niedersachsen in Hannover Stand: 11.06.2022 22:00 Uhr Auch am Sonnabend haben Zehntausende Menschen das Landesfest in Hannover besucht. Am Sonntag endet die dreitägige Sause - mit einem weiteren Höhepunkt.

Zum großen Trachtenumzug werden am Nachmittag 80 Vereine erwartet. Volkstanz-, Trachten- und Schützenvereine präsentieren sich unter dem Motto "Umzug der Vielfalt". Die Aktion gilt zwar als der Abschluss des Festes - das Programm geht aber parallel noch weiter. So etwa auf der NDR Schlager Bühne: Dort tritt ab 15 Uhr Schlagersänger G.G. Anderson auf. Darüber hinaus präsentieren sich auf dem Fest weiterhin 250 Aussteller auf den neun Themenmeilen rund um das Neue Rathaus und den Maschsee. Darunter sind Institutionen, Vereine, Unternehmen und Organisationen aus dem ganzen Land.

Friedliches Fest bis Samstagabend

Am Freitag und Sonnabend haben bereits mehrere Zehntausend Menschen das Landesfest besucht. Genaue Besucherzahlen am Sonnabend gab es zunächst nicht - die Stadt will am Sonntag eine Gesamtbilanz ziehen. Im Vorfeld wurde mit mehr als 400.000 Besucherinnen und Besuchern an den drei Tagen gerechnet. Die Polizei hatte es bislang mit einem friedlichen Fest zu tun. Größere Zwischenfälle blieben bis Samstagabend aus.

Weil: Niedersachsen steht für "Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt"

Der Auftakt der dreitägigen Feierlichkeiten am Freitag erfolgte mit einem bunten Kulturprogramm. Zu den geladenen Gästen zählten viel Politik-Prominenz, aber auch ein Darsteller des Rattenfängers von Hameln sowie Menschen in Tracht aus verschiedenen Landesteilen. Niedersachsen stehe für "Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Eröffnungsfeier auf der NDR Bühne vor dem Neuen Rathaus. "Es ist toll, wie viele Menschen in Niedersachsen sagen: Ich will nicht alleine für mich glücklich sein, sondern nebenher auch etwas für die Gemeinschaft machen." Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) beschrieb Niedersachsen als "solidarisch, bunt und vielfältig, und es ist Heimat."

AUDIO: Tag der Niedersachsen 2022 in Hannover (1 Min) Tag der Niedersachsen 2022 in Hannover (1 Min)

Feier musste verschoben werden

Mit dem Landesfest feiert Niedersachsen auch seinen 75. Geburtstag nach. Die ursprünglich für den vergangenen Herbst geplante Feier musste wegen Corona verschoben werden. "Es ist gut, dass wir nach den vielen Corona-Monaten wieder das vielfältige Leben unseres Bundeslandes sehen und genießen können", sagte Weil bereits im Vorfeld der Veranstaltung.

Anreise mit dem Auto vermeiden

Da die Straßen rund um das Gelände gesperrt und in der Nähe kaum Parkplätze vorhanden sind, empfiehlt die Stadt Hannover, nicht mit dem Auto zum Fest anzureisen. Neben Fahrrad-Parkplätzen am Veranstaltungsgelände stehen auch Park-and-Ride-Plätze mit guter Anbindung an den ÖPNV zur Verfügung. Autofahrer, so raten die Veranstalter, sollten die kostenfreie NUNAV Navigation-App nutzen, um Staus zu vermeiden.

Das Motto: "Stadt.Land.Fest"

Eine Übersicht samt Lageplan und Bühnenangeboten hat die Stadt Hannover online veröffentlicht. Mit im Vordergrund des Festes soll die Arbeit vieler Vereine, Verbände, Künstlerinnen und Künstler und insbesondere von ehrenamtlich engagierten Menschen stehen. Sie sollen dem Tag der Niedersachsen auch ein regionales Gesicht geben, hieß es bei der Vorstellung. "Stadt.Land.Fest" lautet das Motto der Feier, bei der sich die Aussteller entlang der Themenmeilen präsentieren. Es gibt unter anderem eine Blaulicht- und Technikmeile sowie weitere Schwerpunkte zu Sport, Natur, Umwelt und Tourismus.

Die Landeshauptstadt stellt sich auf einer eigenen Meile vor. Im Maschpark gibt es unter anderem einen riesigen historischen Stadtplan, den Kinder per Bobbycar erkunden können. Herzstück der Hannover-Meile ist eine Open-Air-Ausstellung des Historischen Museums mit dem Titel "Hannover - Hauptstadt für Niedersachsen". Hier wird an die Ausstellung "75 Jahre Niedersachsen“ angeknüpft, die 2021 im Bürgersaal des Neuen Rathauses gezeigt wurde. Man werde auf eine Zeitspanne voller Ereignisse und Geschichten aus Hannovers Vergangenheit zurückblicken und gleichzeitig mit vielen Angeboten einen Blick in die Gegenwart und Zukunft der Stadt werfen, sagte Hannovers Oberbürgermeister Onay. Die Feierlichkeiten zum Tag der Niedersachsen seien "eine tolle Gelegenheit, Hannover als Landeshauptstadt zu präsentieren".

Max Mutzke vor 3.000 Fans auf NDR Bühne

Der Norddeutsche Rundfunk beteiligt sich ebenfalls an dem Programm. Am Trammplatz steht die Bühne von NDR Schlager, auf der auch Klassik, Jazz und A-Cappella zu hören sind. Am Freitagabend trat dort Max Mutzke gemeinsam mit einem Streichquintett der NDR Radiophilharmonie vor rund 3.000 Fans auf. Am Sonnabend steht das Hannoversche A-Cappella-Quartett Maybebop auf der Bühne.

Blick hinter die Kulissen im Eventzelt

Zudem sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, hautnah hinter die Kulissen des Landesfunkhauses zu schauen: "Frag den NDR" heißt es im Eventzelt neben dem Großen Sendesaal am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Ob Radio oder Fernsehen, Nordtour, Recherche- und Internet-Redaktion, soziale Medien oder Unterhaltung mit Schorse: Die bekannten Stimmen und Gesichter sind dabei. Auch mit von der Partie: Die Sesamstraße mit Ernie und Bert sowie mit einem Kinderprogramm und Plattschnacker Yared Dibaba.

Das Programm der NDR Schlager Bühne am Trammplatz

Freitag, 10. Juni

Moderation Kaya Laß

15.45 Uhr Landesjugendjazzorchester Wind Machine

17.00 Uhr Eröffnungsfeier zum Tag der Niedersachsen

18.45 Uhr Max Mutzke mit Solistinnen und Solisten der NDR Radiophilharmonie

20.00 bis 23.00 Uhr NDR Schlager Party mit Kaya Laß und DJ Jan



Sonnabend, 11. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Michael Thürnau | 17.00 bis 22.00 Uhr Moderation Kaya Laß

10.00 Uhr Musikverein Bennigsen

10.55 Uhr Kinder- und Jugendchor der Marktkirche Hannover

11.25 Uhr Die JunX und Yared Dibaba

12.00 Uhr Vokalensemble Hannover

12.45 Uhr Schulorchester der Ricarda-Huch-Schule

13.15 Uhr Gruppe WIND

13.50 Uhr Groovechor

14.25 Uhr Interview mit Lothar Mohn

14.50 Uhr Bläserklasse Marienschule Hildesheim

15.20 Uhr Empfang der Staffelläufer

16.00 Uhr Ottolien

16.30 Uhr Sina-Mareike Schulte, Musikland Niedersachsen (pop.nds) und Vera Lüdeck, LAGRock Niedersachsen

16.45 Uhr Sub 5

18.30 Uhr Polizeiorchester Niedersachsen

20.15 Uhr Maybebop

Sonntag, 12. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Martina Gilica

11.00 Uhr Auftritt Accollage

11.45 Uhr Die JunX

12.15 Uhr Interview mit Sina-Mareike Schulte, Musikland Niedersachsen pop.nds

12.30 Uhr Noam Bar

12.45 Uhr JunX und Yared Dibaba

13.15 Uhr Big Band Berenbostel

14.15 Uhr Acustico

15.00 Uhr G. G. Anderson

Der NDR im Dialog

NDR Niedersachsen möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen! Im NDR Zelt beantworten Mitarbeitende aus Programm, Chefetagen und Moderation Ihre Fragen, freuen sich auf Ideen und Anregungen, aber auch über Kritik.

Das Programm im NDR Zelt am Landesfunkhaus

Freitag, 10. Juni

Moderation: Susanne Neuß

16.00 Uhr Der NDR im Dialog - Willkommen!

16.15 Uhr Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen

16.30 Uhr "De Noorden op Platt" mit Vanessa Kossen

16.45 Uhr NDR Schlager - Das neue Schlagerprogramm vom NDR

17.00 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

17.15 Uhr Tina Hermes, Moderatorin und Autorin beantwortet Fragen

17.30 Uhr Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen

17.45 Uhr "De Noorden op Platt" mit Vanessa Kossen

18.00 Uhr NDR Schlager - Das neue Schlagerprogramm vom NDR

18.15 Uhr Einblick in die Musikredaktion von NDR 1 Niedersachsen

18.30 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

18.45 Uhr Die Literaturredaktion von NDR Kultur stellt sich vor - mit Alexander Solloch und Joachim Dicks. Zu Gast: Schriftstellerin Lisa Kreißler

19.15 Uhr Einblick in die Musikredaktion von NDR 1 Niedersachsen

19.30 Uhr "De Noorden op Platt" mit Vanessa Kossen

Sonnabend, 11. Juni

Moderation: Sören Oelrichs (10 - 15 Uhr) und Martina Gilica (15 - 20 Uhr)

10.00 Uhr Der NDR im Dialog - Willkommen!

10.15 Uhr Crossmediales Funkhaus - mit Andrea Lütke, Direktorin LFH Niedersachsen und Stellvertretende Intendantin des NDR, Dr. Ludger Vielemeier, Chefredakteur Audio & News und Thorsten Hapke, Chefredakteur Video & Web_Social

10.45 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

11.00 Uhr NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep - Podcast-Session mit den Hosts Jan Ehlert und Daniel Kaiser

12.00 Uhr NDR 1 Niedersachsen Plattenkiste live vom Tag der Niedersachsen mit Manuela Kretschmer, Landestrachtenverband Nds. e.V. und Taru Kastari, Generalsekretärin Landesmusikrat Niedersachsen e.V.

13.00 Uhr Matthias Ilkenhans, Manager der NDR Radiophilharmonie, berichtet aus dem Alltag des Orchestermanagements und gibt einen Ausblick auf die nächsten Konzert-Highlights

13.15 Uhr Die crossmediale Redaktion Landespolitik stellt sich vor

13.30 Uhr "Nordseereport" mit Britta von Lucke

13.45 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

14.00 Uhr Podcast "Die Bücherwelt" mit Margarete von Schwarzkopf und Martina Gilica

14.30 Uhr Arne Torben Voigts, Moderator

14.45 Uhr Alle Infos zu Niedersachsen in einer App mit Birgit Koch, Leiterin Onlineredaktion

15.00 Uhr Bettina Pohl, Redakteurin für "Discover Music!" bei der NDR Radiophilharmonie, erzählt, auf welche Weise das Orchester Kinder für klassische Musik begeistert

15.15 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

15.30 Uhr Podcast "Mensch Margot" mit Margot Käßmann

16.00 Uhr "Nordseereport" mit Britta von Lucke

16.15 Uhr Hallo Niedersachsen stellt sich vor

16.45 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

17.00 Uhr Podcast "Die Bücherwelt" mit Margarete von Schwarzkopf und Martina Gilica

17.30 Uhr Alle Infos zu Niedersachsen in einer App mit Birgit Koch, Leiterin Onlineredaktion

17.45 Uhr Michael Thürnau, Moderator und Entertainer

18.00 Uhr Einblick in die Musikredaktion von NDR 1 Niedersachsen

18.15 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

18.30 Uhr Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen

18.45 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

19.00 Uhr Einblick in die Musikredaktion von NDR 1 Niedersachsen

Sonntag, 12. Juni

Moderation: Regine Stünkel

11.00 Uhr Der NDR im Dialog - Willkommen!

11.15 Uhr Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen

11.30 Uhr "Nordtour" mit Nadja Babalola

11.45 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

12.00 Uhr Die crossmediale NDR Redaktion "Religion und Gesellschaft"

12.15 Uhr Crossmediales Funkhaus mit den Gästen: Andrea Lütke, Direktorin LFH Niedersachsen und Stellvertretende Intendantin des NDR, Dr. Ludger Vielemeier, Chefredakteur Audio&News und Thorsten Hapke, Chefredakteur Video & Web_Social

12.45 Uhr Im Land unterwegs für Hallo Niedersachsen

13.00 Uhr Alle Infos zu Niedersachsen in einer App mit Birgit Koch, Leiterin Onlineredaktion

13.15 Uhr Schorse - der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen

13.30 Uhr "Nordtour" mit Nadja Babalola

13.45 Uhr Die Literaturredaktion von NDR Kultur stellt sich vor - mit Anna Hartwich und Jürgen Deppe. Zu Gast: Schauspieler Torben Kessler

14.15 Uhr Arne Torben Voigts, Moderator

14.30 Uhr "Nordtour" mit Nadja Babalola

14.45 Uhr Alle Infos zu Niedersachsen in einer App mit Birgit Koch, Leiterin Onlineredaktion

15.00 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

15.15 Uhr Umzug der Vielfalt

16.15 Uhr Yared Dibaba, Moderator und Entertainer

16.30 Uhr Recherchepool Hallo Niedersachsen: verlässliche Recherche und sichere Quellen

16.45 Uhr Ausbildung im NDR - Mediengestaltende, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Kaufleute für Büromanagement

17.00 Uhr Crossmediales Funkhaus mit den Gästen: Andrea Lütke, Direktorin LFH Niedersachsen und Stellvertretende Intendantin des NDR, Dr. Ludger Vielemeier, Chefredakteur Audio&News und Thorsten Hapke, Chefredakteur Video & Web_Social

