"Endlich ist es so weit" - Ost und West sind wieder eins Stand: 29.09.2020 18:52 Uhr Mit der Wiedervereinigung 1990 fallen Niedersachsens innerdeutsche Grenzen endgültig. Die Trennung von Menschen und Orten ist Geschichte.

von Frank Ihben

Der 3. Oktober 1990 beginnt um Mitternacht mit lautem Jubel, einem Feuerwerk, Glockengeläut vom Schöneberger Rathaus und einer Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker in Berlin. "In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit in Freiheit Deutschlands vollenden", sagt Weizsäcker. "Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen." Hunderttausende klatschen, singen, jubeln und feiern.

Und nun? Herantasten an die neue Freiheit

150 Kilometer weiter westlich, in Vogelsang bei Magdeburg, ist die Ärztin Annemarie Reffert zwiegespalten. Sie fragt sich, wofür sie denn nun 40 Jahre lang gearbeitet hat. Doch sie freut sich, frei zu sein und reisen zu können, wohin immer sie möchte. Reffert war am 9. November 1989 am Tag des Mauerfalls die erste Person aus der DDR, die die innerdeutsche Grenze überquerte - in ihrem Wartburg am Grenzübergang Marienborn-Helmstedt. 25 Jahre später sagte sie in einem NDR Interview, sie wollte weder die erste sein noch irgendetwas bewegen. Aber über die Wiedervereinigung sei sie nach wie vor sehr glücklich.

AUDIO: 30 Jahre Einheit: Geschichte(n) aus dem Archiv (3 Min)

Aus zwei Dörfern wird wieder eins

Zurück in den Oktober 1990: an die Grenze zwischen Zicherie im Landkreis Gifhorn und Böckwitz in der DDR. Maschinenschlosser Uwe Bock lächelt in eine Kamera des NDR und schaut immer noch etwas ungläubig. Dabei ist es fast schon ein Jahr her, dass er beim Fall der Mauer vor Freude geweint hat. Das geteilte Dorf sollte tatsächlich wieder eins werden: "Endlich ist es so weit!" Ulrich Wassermann aus Zicherie hatte sich nach dem Mauerfall als erstes eine Ost-Bockwurst geholt. Bei Fleischer Ronny Bratke, der an der Straße vermutlich das Geschäft seines Lebens macht.

Neue Nachbarschaft ohne Grenzzaun

Voller Freude sind am 3. Oktober 1990 die Bürger von Duderstadt in Südniedersachsen und Worbis in Thüringen. 50.000 von ihnen hatten neun Monate zuvor an dem Grenzübergang, der das Eichsfeld teilte, die Wiedervereinigung gefordert. Und auch im Leineschloss in Hannover wird gefeiert. Der niedersächsische Landtagspräsident Horst Milde preist die Vielfalt und mahnt, dass die neuen Länder ihre Eigenart behalten müssten. Ob in Zicherie im Landkreis Gifhorn, in Helmstedt, Duderstadt oder im Harz: Dort, wo bis vor elf Monaten noch ein Zaun oder eine Mauer stand, sind die Menschen besonders glücklich über die Einheit.

Weitere Informationen Zicherie-Böckwitz: Wiedersehen im geteilten Dorf Genau wie Berlin wurden auch die Dörfer Zicherie und Böckwitz durch eine Grenze geteilt. (06.11.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 28.09.2020 | 16:00 Uhr