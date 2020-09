Stand: 28.09.2020 14:56 Uhr - Hallo Niedersachsen

Endlager: Gorleben ist raus, Niedersachsen nicht

Aufatmen in Gorleben, gespanntes Abwarten in vielen anderen Regionen des Landes: Der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat in Niedersachsen für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Trotz des Ausschlusses von Gorleben kommt das Land weiter als Standort für das geplante Atommüll-Endlager infrage. Von den bundesweit insgesamt 90 Gebieten, die laut dem Bericht "günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle" aufweisen, liegen 57 ganz oder teilweise in Niedersachsen. Als geeignet gelten mehr als 80 Prozent der Landesfläche. Ob auch ihr Wohnort dazu gehört sehen Sie hier.

45 Landkreise und Städte betroffen

In weiten Teilen des Landes gibt es Ton- und Salzvorkommen, die als besonders geeignet gelten. Ein Teilgebiet mit Tongestein erstreckt auf einer Fläche von fast 63.000 Quadratkilometern von Ostfriesland bis nach Berlin. Dazu kommen Dutzende kleine Gebiete mit Steinsalzformationen. Sie sind oft nur wenige Quadratkilometer groß und liegen in verschieden Landkreise beziehungsweise unter dem Meeresboden. Sogar die Ostfriesischen Inseln, das Zwischenahner Meer im Ammerland und der Jadebusen haben Salzstöcke. Insgesamt sind in Niedersachsen 45 Landkreise und kreisfreie Städte von einem oder mehreren der Teilgebiete betroffen.

Landkreis Osnabrück bleibt gelassen

Auch mehrere Gebiete im Landkreis Osnabrück werden in dem Zwischenbericht genannt. Der Landkreis wies in einer Mitteilung allerdings darauf hin, dass in dem Zwischenbericht der BGE nur von Mindestanforderungen die Rede sei. Mögliche Konflikte beispielsweise mit Naturschutzgebieten würden in dieser Phase der Prüfung noch keine Rolle spielen.

Schacht Konrad und Asse sind raus

Endgültig vom Tisch als mögliche Standorte sind neben Gorleben auch der Schacht Konrad in Salzgitter und das marode Endlager Asse im Landkreis Wolfenbüttel. Sie kommen für die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll laut BGE nicht infrage.

Internetseite des Landes begleitet Endlagersuche

Das Land Niedersachsen begleitet die Suche nach einem Atommüll-Endlager mit einer eigenen Internetseite. "Auf der Seite 'Begleitforum Endlagersuche' finden insbesondere die Bürger wichtige Informationen, die sich bisher mit dem Thema Endlagersuche noch nicht intensiv befasst haben", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Aber auch wer tief in der Materie steckt, werde umfassend informiert. Die Seite bietet unter anderem Informationen zum Standortauswahlverfahren, zu Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und zur Geschichte der Endlagersuche.

