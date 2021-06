Ende der Priorisierung: 123.000 neu auf der Impf-Warteliste Stand: 08.06.2021 13:57 Uhr Der Corona-Krisenstab hat sich zum Stand der Impfkampagne geäußert. Es gibt weiter mehr Impfwillige als Impfstoff. Gestern haben sich mehr als 120.000 Personen auf die Warteliste setzen lassen.

Damit stehen derzeit rund 640.000 Personen auf der Warteliste für einen Impftermin, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mitteilte. Auch das Interesse bei Kindern und Jugendlichen sei groß, so Behrens. Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen hätten sich gestern mehr als 10.000 angemeldet, bei den 16- und 17-Jährigen stünden bereits rund 19.000 Jugendliche auf der Warteliste. Der größte Teil der Impfungen soll dann voraussichtlich bei Kinder- und Jugendärzten erfolgen.

Vorerst keine weiteren Lockerungen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zudem am Wochenende in Aussicht gestellt, dass die aktuelle Corona-Verordnung aufgrund sinkender Inzidenzzahlen schneller überarbeitet werden könnte, als bisher geplant. Ministerin Behrens sagte dazu nun aber, dass sich die niedrigen Inzidenz-Werte erst einmal stabilisieren müssten. "Wir befinden uns weiterhin in einer gefährlichen Lage." Daher müsse die Lage noch weiter beobachtet werden.

Priorisierung aufgehoben

Am Montag ist auch in Niedersachsen die Impfpriorisierung aufgehoben worden. Zehntausende Menschen ließen sich daraufhin für einen Termin registrieren. Allein zwischen 8 Uhr am Morgen und der Mittagszeit verzeichnete das Impfportal des Landes mehr als zwölf Millionen Zugriffe, wie Gesundheitsministerin Behrens sagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 08.06.2021 | 19:30 Uhr