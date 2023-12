Ende der E-Auto-Förderung: VW übernimmt Umweltprämie Stand: 19.12.2023 10:28 Uhr Nach dem Ende der E-Autoförderung des Bundes hat VW angekündigt, den staatlichen Anteil der Umweltprämie zu übernehmen. Das gilt laut Unternehmen für Fahrzeuge, die vor Mitte Dezember bestellt wurden.

Wie Volkswagen am Dienstag mitteilte, habe der Autobauer aus Niedersachsen diese Maßnahme aus Kulanzgründen getroffen. Sie gilt für die Privatkunden, die vor dem 15. Dezember 2023 ein förderfähiges ID-Modell bestellt haben. Zudem muss das Fahrzeug spätestens bis zum 31. März 2024 ausgeliefert werden. VW wolle die Kundinnen und Kunden nicht im Stich lassen, sagte Imelda Labbé, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales. Gleichzeitig sehe sich der Autobauer in der Verantwortung, den Systemwechsel zur E-Mobilität zu unterstützen.

Förderung bis zu 6.750 Euro möglich

Laut VW sollen E-Fahrzeuge, die noch in diesem Jahr ausgeliefert und zugelassen werden, in Höhe von bis zu 6.750 Euro gefördert werden. Für E-Autos, die im kommenden Jahr auf die Straße kommen, werden bis zu 4.500 Euro Nachlass in Aussicht gestellt. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse des Bundes. Als Teil ihres Sparprogramms vereinbarten die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP, die staatliche Kaufprämie für Elektroautos früher auslaufen zu lassen. Seit Montag können Verbraucherinnen und Verbraucher keine neuen Anträge für den Umweltbonus mehr beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen.

