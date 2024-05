Ella und Noah beliebteste Babynamen in Niedersachsen Stand: 07.05.2024 10:35 Uhr Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat die beliebtesten Babynamen des Jahres 2023 gekürt. In Niedersachsen schafften es Ella und Noah auf Platz eins.

Das teilte die GfdS am Dienstag in Wiesbaden mit. Auf Platz zwei der beliebtesten Vornamen in Niedersachsen landeten Emilia und Mateo, auf Platz drei Emma und Finn. Auch 2022 war Noah bei den Vornamen für die Jungen in Niedersachsen am beliebtesten gewesen. Bei den Mädchen war es damals noch Emilia. In Bremen lösten Emilia und Mohamed die Spitzenreiter aus 2022, Ella und Matheo, ab. Knapp dahinter landeten, den Sprachforschern zufolge, die Namen Sophia und Noah sowie Lina und Matheo.

Noah ist seit Jahren Spitzenreiter

Bundesweit wurde die mehrjährige Spitzenreiterin bei den weiblichen Vornamen, Emilia, auf den zweiten Platz verdrängt - Platz eins geht an Sophia. Das Ergebnis war allerdings laut GfdS sehr knapp. Bei den männlichen Vornamen sei Noah schon seit 2019 am beliebtesten, dicht dahinter lagen vergangenes Jahr Matheo und Leon. Die Sprachforscher des GfdS veröffentlichen seit 1977 eine Liste mit den am häufigsten vergebenen Vornamen. Dafür werten sie die Daten von etwa 750 Standesämtern aus.