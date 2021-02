Eisglätte behindert weiterhin den Verkehr in Niedersachsen Stand: 16.02.2021 07:28 Uhr Im gesamten Norden ist es weiterhin glatt. In Teilen Niedersachsens gibt es Blitzeis und Eisregen - auch auf Autobahnen. Die Wetterverhältnisse führen bei Bus und Bahn zu Ausfällen und Verspätungen.

Glätte droht in Niedersachsen vor allem noch in den Gebieten östlich der Weser - von der Küste über Hannover, dem Weserbergland bis in den Harz. Die A1 ist zwischen Bremen und Hamburg nach einem Unfall am Dienstagmorgen gesperrt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Stark eingeschränkt ist der Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen. Unter anderem ist der Regionalverkehr in der Region Hannover und der Metronom auf der Strecke Lüneburg-Hamburg betroffen. Es komme zu Ausfällen. Vom Betreiber Erixx hieß es am Montagabend: "Der Verkehr ist teilweise ausgesprochen instabil. Grund dafür sind vor allem Weichenstörungen und Störungen an Bahnübergängen." Der Fernverkehr war zunächst weniger eingeschränkt, Verspätungen und Ausfälle seien aber möglich, so die Deutsche Bahn.

Glätteunfälle - ein Toter

Auf der A7 zwischen Northeim und Seesen drehten sich am Montagabend mehrere Fahrzeuge, es kam zu Blechschäden. Die Polizei zählte zehn Unfälle mit 16 beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen verletzten sich leicht. Die Autobahn wurde von der Anschlussstelle Göttingen bis zum Rasthof Göttingen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Um 21 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder frei. Auch bei Oldenburg kamen mehrere Fahrzeuge von den Fahrbahnen ab. Auf der A27 überschlug sich ein Pkw bei Cuxhaven, außerdem wurde auf der B437 der Wesertunnel gesperrt. Unfälle wurden zudem bei Bleckede und Uelzen gemeldet. Im Oberharz wurde im Radio davor gewarnt, die Straßen zu benutzen. Auf der Bundesstraße 71 zwischen Hemslingen und Brockel (Landkreis Rotenburg) starb am Montaghachmittag ein 54-jähriger Mann. Laut Polizei war eine 29-Jährige bei einsetzendem Eisregen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen des Mannes kollidiert.

Auch Neuschnee in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Auch heute Morgen kann es glatt werden, denn die Temperaturen sinken fast überall im Norden wieder unter den Gefrierpunkt. Nach starken Schneefällen ist in Hamburg der Winterdienst der Stadtreinigung wieder im Großeinsatz. Mehrere Zentimeter Neuschnee haben seit gestern Abend den Straßen- und Bahnverkehr behindert. Neuschnee beeinträchtigt auch den Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern, wie NDR 1 Radio MV berichtet. Nach Angaben der Polizei fielen seit gestern bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Es gab einige Unfälle.

Kiel stellt Busverkehr ein

In Kiel stellte die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft den Verkehr komplett ein. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) stoppten auf vereinzelten Streckenabschnitten in Hamburg den Busverkehr.

Zugreisende sollten sich vor Abfahrt informieren

Pendler und Reisende sollten sich weiterhin vor Fahrtantritt im Internet über die Verkehrslage informieren. Auskünfte zu aktuellen Zugverbindungen gibt es auf den Service-Seiten der Unternehmen:

Mehrere Elb- und Inselfähren stellen Betrieb ein

Auch auf den Fährverkehr hat der Wetterwechsel Einfluss: Im Binnenland hat die Elbfähre in Bleckede (Landkreis Lüneburg) wegen des Eisgangs bis auf Weiteres den Betrieb eingestellt. Auch die Verbindungen zu mehreren Ostfriesischen Inseln werden durch Eis und Niedrigwasser behindert. Die Fähren vom Festland nach Wangerooge und Juist bleiben vorerst in den Häfen, wie die zuständigen Fährbetriebe mitteilten. Zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog, wo der Fährverkehr seit dem Wochenende ebenfalls unterbrochen war, sollen ab heute Schiffe fahren - wenn auch mit verzögerten Abfahrtszeiten.

