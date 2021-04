Einigung: Tarif für Metall- und Elektroindustrie steht Stand: 09.04.2021 19:47 Uhr Der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall und die IG Metall haben sich auf einen Tarifvertrag für Metall- und Elektroindustrie verständigt. Grundlage ist ein Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen.

"Der Tarifabschluss sichert Beschäftigung, stärkt Einkommen und gestaltet die Zukunft der Beschäftigten", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Freitag. NiedersachsenMetall hatte den Pilotabschluss vergangene Woche als "ausgesprochen fairen Kompromiss" begrüßt. Er beinhaltet eine vertretbare Kostenbelastung und hat eine Reihe von innovativen Elementen für die Weiterentwicklung der Tarifpolitik", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt.

Corona-Prämie und jährliche Sonderzahlungen

Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen sieht eine Corona-Prämie und jährliche Sonderzahlungen vor: Die Beschäftigten erhalten demnach im Juni zunächst eine Corona-Beihilfe von 500 Euro. Die Sonderzahlung soll erstmals im Februar 2022 in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts ausgezahlt werden. Zum Februar 2023 steigt diese Sonderzahlung auf 27,6 Prozent und fällt dann jährlich an. Das Paket entspricht einer Tarifsteigerung von mehr als zwei Prozent.

