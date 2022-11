Eine Prise Winter: Schnee und Frost in Niedersachsen erwartet Stand: 18.11.2022 15:46 Uhr Der erste Schnee ist da: Im südlichen und östlichen Niedersachsen sind am Freitag die ersten Flocken gefallen. Weiße Landschaften sind - trotz sinkender Temperaturen - zunächst nicht zu erwarten.

Grund sind die milden Temperaturen der vergangenen Wochen. Dadurch ist der Boden vielerorts noch warm. Der Schnee taut daher von unten rasch weg. Nur in den höheren Lagen sei eine nachhaltige Schneedecke möglich, sagte Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Viel Schnee am Sonntag erwartet

Auch die Aussichten sind entsprechend: Zwar sollen die Temperaturen an diesem Wochenende in einigen Regionen weiter sinken, in der Region Göttingen sind nachts sogar minus 8 Grad möglich. Doch der Winter ist insgesamt nur auf Stippvisite in Deutschland, sagt Meteorologe Kirchhübel. In Niedersachsen sollen die Temperaturen bereits ab Montag wieder klar über den Gefrierpunkt steigen. Allerdings: Vorher, am Sonntag, soll es in Niedersachsen voraussichtlich großflächig schneien.

Fährverkehr nach Wangerooge weiter eingestellt

Bereits am Donnerstag waren auf dem Brocken die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Stürmische Böen verursachten zudem vereinzelt Schäden. Folgen hat das Wetter für den Fährverkehr: Wie bereits am Donnerstag fahren auch am Freitag keine Fähren nach Wangerooge. Grund ist der starke Ostwind an der Küste, der das Wasser aus der Fahrrinne drückt. Auch im Fährverkehr mit den Inseln Langeoog und Spiekeroog gibt es aufgrund der Wetterlage Änderungen im Fahrplan.

