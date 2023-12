Einbruch beim Juwelier: Prozess gegen 43-Jährigen verzögert sich

Stand: 13.12.2023 11:59 Uhr

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Oldenburg sollte am Mittwoch der Prozess gegen einen 43-Jährigen beginnen. Die Gerichtsverhandlung wurde jedoch verschoben, teilte das Landgericht mit.