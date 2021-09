Eilantrag abgewiesen: Bahnstreik geht auch am Freitag weiter Stand: 02.09.2021 21:45 Uhr Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn geht weiter. Der Ausstand hat bereits am Donnerstag zu erheblichen Ausfällen im Bahnverkehr in Niedersachsen geführt.

Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Donnerstagabend eine einstweilige Verfügung ab, mit der die Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Auch ein Versuch des Richters, beide Seiten mit einem Vergleich wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, scheiterte. Nach der Niederlage vor dem Arbeitsgericht will die Bahn nun in der nächsten Instanz gegen den Streik vorgehen. Der Konzern wolle das Urteil in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht prüfen lassen, teilte eine Sprecherin am Donnerstagabend mit. Verhandelt wird dort voraussichtlich am Freitag.

Kein Chaos am Donnerstag

Damit wird es auch am Freitag voraussichtlich zu vielen Ausfällen im Fern- und Regionalverkehr in Niedersachsen kommen. Auch Fahrgäste der S-Bahn müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Der Streik soll bis Dienstagmorgen andauern. Bereits am Donnerstag fuhren die Züge auf vielen Strecken überhaupt nicht oder seltener. Das Grundangebot könne aber aufrecht erhalten werden, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Chaos blieb aber aus - offenbar hatten sich viele Pendler vorab informiert und waren auf andere Verkehrsmittel ausgewichen. Am Hauptbahnhof Hannover war die Situation am Donnerstag weitgehend entspannt. An den Schaltern bildeten sich am Morgen keine längeren Schlangen als gewöhnlich.

Vor Fahrt genau informieren - Tickets bleiben länger gültig

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite, in der DB-Navigator-App, über die Telefon-Hotline unter (08000) 996 633 und auf Twitter bei @DBRegio_NDS zu informieren. Geplante Fernreisen sollten möglichst verschoben werden, so das Unternehmen weiter. Bereits gekaufte Tickets können demnach bis einschließlich Freitag, 17. September, genutzt und Sitzplatzreservierungen kostenlos geändert werden.

GDL: Angebot der Bahn "nicht akzeptabel"

Die Bahn hatte am Morgen einen Eilantrag eingereicht, um den Streik verbieten zu lassen. Zuvor hatte die Gewerkschaft ein verbessertes Angebot der Bahn als nicht akzeptabel abgelehnt. Es beinhaltet eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten. Die angebotenen 600 Euro Prämie entsprechen der Forderung der Gewerkschaft, bei der Laufzeit des Tarifvertrags hatte die GDL aber 28 Monate verlangt.

Dritte Streikrunde um neuen Tarifabschluss

Beim dritten und längsten Streik der GDL innerhalb weniger Wochen ist erstmals auch der Personenverkehr am Wochenende betroffen. Neben Lokführern sind erneut Zugpersonal und Beschäftigte der Infrastruktur zum Ausstand aufgerufen. Während der vorangegangenen Streikrunde waren im Fernverkehr bis zu 70 Prozent der Verbindungen ausgefallen, im Regionalverkehr in Niedersachsen rund 60 Prozent der Züge. Betroffen waren unter anderem die S-Bahn-Verbindungen in und um die Landeshauptstadt Hannover.

