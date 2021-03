Earth Hour 2021: Eine Stunde Dunkelheit für das Weltklima Stand: 27.03.2021 12:19 Uhr Heute Abend geht wieder das Licht aus - weltweit und auch in Niedersachsen. Um 20.30 Uhr Ortszeit beginnt die sogenannte Earth Hour.

Mit der Veranstaltung will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) auf die weltweite Klimakrise aufmerksam machen. Auch in mehr als fünfzig Kommunen in Niedersachsen und Bremen geht für eine Stunde das Licht aus - ebenso wie an weltberühmten Bauwerken wie dem Brandenburger Tor, dem Kölner Dom, dem Empire State Building in New York und dem Opernhaus in Sydney.

Laser über Göttingen erlischt

In Niedersachsen wird nach Angaben der Organisatoren etwa rund um Lüneburgs Marktplatz und am Neuen Rathaus in Hannover das Licht ausgehen. Während der Gauss-Weber-Telegraf-Laser über den Dächern Göttingens erlischt, werden auch die Kaiserpfalz in Goslar, das Hildesheimer Rathaus sowie der Wasserturm auf Langeoog in Dunkel gehüllt.

544 Kommunen in Deutschland machen mit

Insgesamt beteiligen sich in Deutschland 544 Kommunen, nach Angaben des WWF eine Rekordzahl. Auch privat können sich die Menschen an der Earth Hour beteiligen, hieß es vom WWF: "Egal wo Sie sich auf der Welt befinden, schalten Sie am Sonnabend um 20.30 Uhr für eine Stunde bei sich zu Hause das Licht aus." So könnten die Menschen sich für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz aussprechen und gemeinsam ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten setzen.

Entstanden ist die Earth Hour 2007 in Sydney. Ab 2008 entwickelte sie sich zu einer globalen Aktion.

