EU-Gelder: Mehr als eine Milliarde Euro für ländlichen Raum Stand: 25.05.2021 19:22 Uhr Niedersachsen bekommt für seine ländlichen Räume und die Landwirtschaft mehr Fördergeld aus der EU. Für die Förderperiode ab 2023 sollen insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro aus Brüssel fließen.

Die Fördergelder aus Brüssel fallen üppiger aus als erwartet: 50 Millionen Euro mehr aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (Eler) als bisher, wie die Europa- und Regionalministerin Birgit Honé am Dienstag in Hannover sagte. Die SPD-Politikerin kündigte an, dass die regionalen Versorgungszentren für eine bessere hausärztliche Versorgung in dünn besiedelten Gegenden künftig auch aus Eler-Mitteln finanziert werden sollen. Bislang gibt es fünf solcher Versorgungszentren.

Brüssel fordert grünere Agrarpolitik

Im Fokus der EU-Förderung steht auch mehr Klimaschutz - unter anderem bei den Landwirten. Darunter auch Umweltschutzprojekte im Zusammenhang mit dem "Niedersächsischen Weg". Brüssel fordere eine grünere Agrarpolitik, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), nun werde dafür auch endlich mehr Geld auf den Tisch gelegt.

Blühstreifen, Hochwasserschutz, Moorschutz

Geld aus Brüssel soll zum Beispiel an Bauern gehen, wenn sie Blühstreifen anlegen oder weniger düngen. Weitere Investitionen sollen auch in den Hochwasser- und Moorschutz fließen. Von der EU weiterhin gefördert wird außerdem das Leben auf dem Land: Im Mittelpunkt stehen unter anderem Dorferneuerungs-Programme.

