Stand: 12.07.2020 18:21 Uhr

Durch Wehr gefahren: Kajakfahrer vermisst

Ein Mann ist am Sonntagmittag auf der Elbe bei Marschacht (Landkreis Harburg) mit seinem Kajak in ein Wehr geraten und war danach nicht mehr aufzufinden. Laut Feuerwehr hatten Zeugen beobachtet, wie der Kajakfahrer in das Wehr an der Elbbrücke der Bundesstraße 404 zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein eingefahren ist. Auf der anderen Seite sei er dann nicht mehr aufgetaucht, hieß es. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Sachsen. Die Feuerwehr konnte sein Kajak und mehrere persönliche Gegenstände aus dem Wasser bergen. Laut Polizei waren mehr als 300 Rettungskräfte im Einsatz, dazu ein Rettungshubschrauber, mehrere Drohnen und 15 Boote. Dennoch verlief die Suche bislang ohne Erfolg.

Starke Strömung - Suche erfolglos abgebrochen

Rettungsdienste waren mit rund 100 Einsatzkräften aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg vor Ort. Bei der Suche kamen Hubschrauber, Drohnen und Sonarboote zum Einsatz - ohne Erfolg. Aufgrund der extrem starken Strömung sei der Einsatz von Tauchern nicht möglich gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Die Suchaktion sei nach mehreren Stunden eingestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

