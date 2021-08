Durch Corona engagieren sich mehr Niedersachsen ehrenamtlich Stand: 26.08.2021 10:56 Uhr Die Zahl ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer ist in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie stark gestiegen. Das Engagement lässt den Freiwilligenagenturen zufolge trotz Lockerungen nicht nach.

Rekordzahlen verzeichnet etwa die Freiwilligenagentur Wedemark in der Region Hannover. Vor Beginn der Pandemie hätten sich rund 100 Freiwillige über die Agentur engagiert, inzwischen seien es rund 300, wie Leiter Daniel Diedrich sagt. Das Engagement reiche von Fahrten für Ältere zum Impfzentrum Hannover bis zur Essensausgabe bei den Tafeln. Die Hilfsbereitschaft sei ungebrochen: "Die Leute sind überwiegend geblieben." Von Schülern aus der Oberstufe bis zu Rentnern Mitte 70 seien alle Gruppen vertreten, sagt Diedrich. Zurzeit suche die Agentur besonders Lernpaten für Schülerinnen und Schüler. Der Bedarf sei riesig.

Nachfrage wird mit Quarantäne-Fällen wieder steigen

In Osnabrück haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie rund 2.500 Menschen gemeldet, um ihre Unterstützung anzubieten. "Ein Großteil ist noch dabei", sagt Raphael Dombrowski von der Freiwilligenagentur der Stadt. Ihre Unterstützung werde gebraucht, wenn mit steigenden Inzidenzen die Nachfrage nach Einkaufshilfen und Haustierversorgung zunehme. "Viele Studierende, die gerade erst hergezogen sind, kennen noch keinen - da versuchen wir zu vermitteln", sagt Dombrowski.

Viele Studierende und Geflüchtete engagieren sich

Auch in Braunschweig sind die meisten Ehrenamtlichen trotz zunehmender Lockerungen am Ball blieben. "Einige wenige sind abgesprungen, seitdem sie nicht mehr in Kurzarbeit oder im Homeoffice sind", sagt Oliver Ding von der Freiwilligenagentur Braunschweig. Die meisten nähmen sich nun nach Feierabend oder am Wochenende Zeit. Zu den vor Corona mehr als 2.600 registrierten Freiwilligen seien in der Pandemie mehr als 1.000 dazugekommen, darunter auch viele Studierende und Geflüchtete.

Ehrenamt ist flexibler geworden

"In Krisenzeiten steigt die Hilfsbereitschaft", sagt Francesca Ferrari von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Koordinierungsstellen für das Ehrenamt in Hannover. Das habe bereits die Geflüchtetensituation im Jahr 2015 gezeigt. Auch durch Beruf und Familie stark eingebundene Menschen engagierten sich nun ehrenamtlich. "Das Ehrenamt hat sich verändert, es ist flexibler geworden", betont Ferrari. Es sei möglich, sich dreimal wöchentlich oder einmal im Jahr zu engagieren.

Zahl der Helfer ist nicht erfasst

Wie viele Menschen sich in Niedersachsen in ihrer Freizeit für andere einsetzen, ist nicht bekannt. Offizielle Zahlen gibt es laut Ferrari nicht. Die jüngsten sind aus dem Jahr 2014. Dem Freiwilligensurvey zufolge engagierten sich seinerzeit 46,2 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen über 14 Jahre ehrenamtlich.

