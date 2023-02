Dünger und Pflanzenschutz: Plan für Bauern wird vorgestellt Stand: 13.02.2023 17:13 Uhr Die Landwirtschaft soll umweltschonender arbeiten. Am Dienstag stellt das Land einen Plan vor, wie das beim Pflanzenschutz klappen soll. Klar ist schon jetzt: Die Maßnahmen haben auch ihre Schattenseiten.

Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte und Umweltminister Christian Meyer (beide Bündnis90/Die Grünen) wollen, dass auf Niedersachsens Äckern weniger chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Denn: Konventionelle Mittel schützen die Pflanzen zwar vor Unkraut oder Schädlingen, haben aber negative Auswirkungen auf die Umwelt und vernichten Insekten. Damit die Landwirtschaft in Niedersachsen umweltschonender arbeitet, setzen Staudte und Meyer auf die sogenannte Pflanzenschutz-Reduktionsstrategie. Den Plan mit diesem etwas sperrigen Namen stellen sie am Dienstag vor.

Bakterien und Pilze helfen beim Öko-Pflanzenschutz

Biolandwirte verzichten seit jeher vollständig auf die "chemische Keule" und dürfen auf ihren Ackerflächen so gut wie gar keinen Pflanzenschutz ausbringen. Erlaubt sind lediglich Stoffe, die in der Natur vorkommen, also beispielsweise Kupfer- oder Zinksulfat. Gegen Schädlinge dürfen in der ökologischen Landwirtschaft sogenannte Nützlinge eingesetzt werden; das sind kleine Organismen wie Bakterien oder Pilze, Milben oder Insekten. Ansonsten bleibt den Öko-Landwirten nur, Unkraut mechanisch zu bekämpfen, beispielsweise mit der Hacke oder einem so genannten Striegel.

Dünger: Phosphor oder Kupfer statt Stickstoff

Nicht nur beim Pflanzenschutz verzichten die Biobauern auf Chemie, sondern auch bei der Düngung. Während konventionelle Betriebe ihre Ackerflächen mit Stickstoff versorgen können, verwenden Biobauern nur Dünger aus natürlichen Quellen, also beispielsweise Kupfer oder Phosphor. Der Verzicht auf Chemie dient dem Umweltschutz, führt allerdings zu drastisch geringeren Erträgen in der ökologischen Landwirtschaft. Das fand unter anderem das Bundesumweltamt heraus.

Landvolk: 50 bis 60 Prozent weniger Ertrag

Die Behörde geht davon aus, dass in Deutschland nur noch 64 Prozent der Bevölkerung versorgt werden könnten, wenn ein Viertel der Fläche ökologisch bewirtschaftet würde. Im Landkreis Oldenburg werden momentan nur rund 2,5 Prozent des Acker- und Grünlandes von Biolandwirten genutzt. "Auf einer biologisch bewirtschafteten Fläche lassen sich nur 50 bis 60 Prozent des Ertrags einer konventionell genutzten Fläche erzielen", erklärt Detlef Kreye, der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes Oldenburg. In Zeiten von Flächenknappheit und hohen Preisen für Ackerland sei das ein Problem, denn eigentlich müssten die knappen Anbauflächen möglichst effektiv genutzt werden.

Roboter erkennen und vernichten Unkraut

In der konventionellen Landwirtschaft hält sich deshalb auch die Skepsis gegen biologische Methoden. Vielmehr setzt man auf moderne Technik. So hat sich nach Angaben des Landvolks schon jetzt eine Menge getan, um den Verbrauch an Pflanzenschutzmitteln und Dünger zu reduzieren. Bei der digitalen Düngung zum Beispiel wird über einen Sensor ermittelt, welche Fläche genau welchen Nährstoffbedarf hat. Und Roboter sind in der Lage, Unkraut zu erkennen und punktgenau zu beseitigen.

