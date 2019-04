Stand: 02.04.2019 12:47 Uhr

Dünge-Streit: Bauern demonstrieren gegen Klöckner

Aufgebrachte Landwirte wollen heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Hannover empfangen. Dort will Klöckner mit dem EU-Agrarkommissar Phil Hogan und mit ihrer niedersächsischen Amtskollegin Barbara Otte-Kinast (CDU) über die künftige europäische Agrarpolitik diskutieren. Vor dem Veranstaltungsort in Herrenhausen wollen die Landwirte gegen Klöckners geplante Düngeverordnung demonstrieren. Klöckner hatte angekündigt, die Regeln ab dem kommenden Jahr weiter zu verschärfen. Viele Bauern fürchten, dass ihre Pflanzen dann nicht mehr den gewohnten Ertrag bringen oder dass sie nicht mehr so viele Tiere halten können wie bisher. Am Rande der Veranstaltung sagte Hogan dem NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen", dass er sich über die Auswirkungen der EU-Vorgaben auf Landwirte bewusst sei. Da das Thema nicht das Agrar-, sondern das Umweltressort betreffe, wolle er die Argumente aus der anstehenden Diskussion an seinen Kollegen Karmenu Vella weiterleiten.

Bauern sollen ein Fünftel weniger düngen

Das Problem ist, dass an vielen Stellen in Niedersachsen zu viel Nitrat im Grundwasser ist - verursacht vor allem durch Gülle und Kunstdünger. In besonders belasteten Gebieten sollen die Bauern nach dem Willen von Klöckner künftig ein Fünftel der bisherigen Düngermenge einsparen. In Niedersachsen sind das vor allem die Regionen Vechta, Oldenburg und das Emsland. Zudem sollen auf Wiesen und Weiden die Zeiten verlängert werden, in denen das Düngen verboten ist. Als "Anordnung zum Hungern der Pflanzenbestände" bezeichnet das die Landwirtschaftskammer, die die Landwirte in Fachfragen berät. Bauernverbände und auch Politiker fürchten, dass viele Landwirte aufgeben könnten.

EU droht mit Strafzahlungen bis zu 860.000 Euro pro Tag

Hintergrund für Klöckners Pläne ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem vergangenen Sommer. Deutschland unternehme zu wenig gegen den Nitratüberschuss im Boden, hieß es. Um Strafzahlungen von bis zu 860.000 Euro am Tag zu vermeiden, will die Bundeslandwirtschaftsministerin die Düngeverordnung verschärfen.

FDP und Grüne werfen Otte-Kinast Untätigkeit vor

Am vergangenen Dienstag waren die Düngemittelverordnung und ihre Folgen auch Thema im Landtag. Auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, ob die drohenden verschärften Regeln für niedersächsische Bauern existenzbedrohend seien und was für diese getan werde, sagte Otte-Kinast: Sie teile die Sorgen der Bauern, könne aber nichts tun. Der Ball liege bei der EU. Und überhaupt könne sie die Forderung nach verschärften Regeln nicht verstehen. Das brachte ihr harsche Kritik der Opposition ein. FDP und Grüne warfen der CDU-Politikerin Untätigkeit vor. Otte-Kinast habe es als verantwortliche Ministerin nicht mal geschafft, besonders mit Nitrat belastete Gebiete auszuweisen.

Otte-Kinast sieht sich durch Berlin "vor vollendete Tatsachen gestellt"

Otte-Kinast sieht sich in der neuen Regelung aus Berlin durch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner "vor vollendete Tatsachen" gestellt. Man habe die Länder nicht in die Verhandlungen über eine aktuelle Anpassung der 2017 durchgeführten Düngemittelreform einbezogen. Im Ergebnis sei eine bedarfsgerechte Aufbereitung der Böden durch die Pläne der Bundesregierung nicht möglich.

