Drohnen-Warnsystem für JVA in Niedersachsen?

Niedersachsen will offenbar ein Drohnen-Warnsystem für Gefängnisse ausprobieren. Es sei ein Test in mehreren Gefängnissen im Land geplant, sagte ein Sprecher des Justizministeriums der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Danach werde entschieden, ob weitere Geräte beschafft werden. Es laufe eine Ausschreibung für eine Anlage, die Wachleute bei illegalen Flügen warnen soll.

Fünf Drohnenüberflüge in diesem Jahr

Drohnen gelten als ernstes Problem für den Strafvollzug, weil mit ihnen Drogen, Waffen oder Ausbruchswerkzeug in die Gefängnisse gebracht werden können. Allerdings - in der Praxis wird das bislang offenbar kaum umgesetzt: 2019 hat es nach Angaben des Ministeriums zwar fünf illegale Drohnenüberflüge gegeben, 2018 waren es vier. Um Schmuggelversuche soll es sich in den Fällen aber nicht handeln. Entsprechende Erkenntnisse lägen nicht vor, teilte das Ministerium der "NOZ" mit. Wahrscheinlicher sei, dass die Piloten die Flugverbotszone über den Haftanstalten ignoriert haben, hieß es.

Absturz einer Drogen-Drohne über JVA Lüneburg

Es gibt aber auch Beispiele für Schmuggelversuche: In Lüneburg war im Oktober 2017 eine mit Drogen beladene Drohne auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt abgestürzt. In Hamburg war bereits 2014 eine Drohne mit Drogen und Handys im Innenhof einer Haftanstalt entdeckt worden. Auch das Justizministerium beschäftigt sich schon länger mit der Problematik: Bereits im Jahr 2015 hatte eine Sprecherin des Justizministeriums von einem "Risiko" durch Drohnenflüge gesprochen. JVA-Bedienstete wurden demnach für das Erkennen von Erkennen von unbemannten Flugkörpern geschult. Das Ministerium erwog damals auch, Vollzugsanstalten mit sogenannten "drone tracker" ausstatten. Diese Geräte können den Luftraum mithilfe von Schall oder Wärmebild überwachen.

