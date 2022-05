Dritter Tag: Warnstreiks in Niedersachsen gehen weiter Stand: 05.05.2022 06:51 Uhr Mehrere Tausend Beschäftigte von Kitas, Jugendämtern und anderen Bereichen der sozialen Arbeit sind dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt. Heute streiken die Mitarbeitenden der Behindertenhilfe.

In Hannover ist am Mittag ein zentraler Protest vor dem Gebäude des Kommunalen Arbeitgeberverbands geplant. Gestern hatten sich nach ver.di-Angaben mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Aktionen unter anderem in Hannover, Lüneburg, Braunschweig und Oldenburg beteiligt. In Hannover seien sämtliche städtischen Kindertagesstätten geschlossen gewesen. Diesen Schritt hatte die Landeshauptstadt als Reaktion auf die Warnstreiks angekündigt. In Braunschweig blieben nach Angaben eines Stadtsprechers sieben von 33 Kitas dicht.

Mehr Fachpersonal, mehr Entlastungstage, mehr Geld

Am Montag waren zunächst Sozialarbeiterinnen und -arbeiter in den Ausstand getreten. Ver.di fordert unter anderem mehr Fachpersonal, Entlastungstage und mehr Geld für die Beschäftigten. Sie wollen in den Gehaltstabellen besser eingruppiert werden: Erzieherinnen, Erzieher oder Sozialarbeitende sollen eine Stufe hochrutschen - also grundsätzlich besser bezahlt werden. Zudem verlangen die Beschäftigten bessere Pausen-Regeln, mehr Zeit zur Vor- und Nachbereitung in der Gruppe und zusätzliche freie Tage.

VIDEO: Kita-Streik: Beschäftigte fordern mehr Geld und Anerkennung (29.03.2022) (1 Min)

Nächste Verhandlungsrunde beginnt am 16. Mai

Mit den Warnstreiks wollen ver.di und der Beamtenbund dbb den Druck im Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern erhöhen. Die Gespräche für die rund 330.000 Beschäftigen im Sozial- und Erziehungsdienst waren im März ergebnislos auf eine dritte Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam vertagt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits zahlreiche regionale Warnstreiks gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.05.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Schule