Dirk Adomat ist neuer Landrat von Hameln-Pyrmont

Es war knapp, doch gegen 20.30 Uhr stand es fest: Dirk Adomat (SPD) ist neuer Landrat von Hameln-Pyrmont. Er setzte sich in der Stichwahl mit 51,1 Prozent gegen Torsten Schulte (Grüne) durch, der auf 48,9 Prozent der Stimmen kam. Adomat siegte in fünf der acht Kommunen, sein Kontrahent hatte in dreien die Nase vorn. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent; insgesamt waren etwa 122.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Das amtliche Endergebnis wird für den Mittwoch erwartet, sagte eine Sprecherin des Landkreises NDR.de am Sonntagabend. Ein absolutes Novum: Um in der Corona-Krise die Ansteckungsgefahr in den Wahllokalen zu vermeiden, wurde der neue Landrat ausschließlich per Briefwahl gewählt.

Digitaler Wahlkampf mit Unterstützern

Auch der Wahlkampf unterschied sich von üblichen Wahlkämpfen - er fand überwiegend digital statt. Schulte beantwortete jeden Abend Bürger-Fragen live im Internet. In den sozialen Medien bekommt Schulte auch Hilfe von Prominenten wie dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Auch Adomat kann auf seiner Internetseite auf prominente Unterstützer setzen: Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil legt sich für den Parteigenossen ins Zeug.

Termin im März wegen Corona verschoben

Ursprünglich sollte die Stichwahl am 22. März stattfinden. Doch angesichts der aktuellen Corona-Lage hatte sich der Landkreis entschieden, die Wahl auf den 5. April zu verschieben. "Damit kann eine Vielzahl von besorgten Wahlhelferinnen und Wahlhelfern von Ihrem Ehrenamt für die Landratswahl entbunden werden", begründete Kreiswahlleiter Andreas Pachnicke die Terminverschiebung im Vorfeld.

Bartels in Ruhestand versetzt - Neuwahlen

Das Amt musste neu vergeben werden, weil der bisherige Landrat Tjark Bartels (SPD) im Oktober auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde. Er war im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen) politisch unter Druck geraten. Im Zuge der Ermittlungen waren massive Behördenfehler ans Licht gekommen - auch vom Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont.

