Plädoyer für digitalen Impfpass: Bessere Kontrollen, mehr Rechte Stand: 17.04.2021 13:56 Uhr Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund fordert in der Corona-Pandemie einen digitalen und Impfnachweis. Ab Montag gelten für vollständig Geimpfte wieder mehr Grundrechte.

Impfausweise würden immer wichtiger, sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. "Um den Bürgerinnen und Bürgern es leichter zu machen ihren Impfausweis immer bei sich zu haben, aber auch um bessere Kontrollen zu ermöglichen und gefälschte Dokumente zu vermeiden, brauchen wir dringend den digitalen Impfausweis", so Bullerdiek am Sonnabend. Die Impfpässe in Papierform seien "ein Relikt aus vergangenen Tagen" und nicht mehr zeitgemäß, was Handhabung und Fälschungssicherheit angeht. Je mehr Menschen nun in der Corona-Pandemie geimpft würden, desto wichtiger werde es, diese Nachweise auch zu dokumentieren.

Videos 5 Min Digitaler Impfpass - Wie sicher ist er? Er soll uns mehr Freiheit geben - der digitale Impfpass. Wir erklären, wie er funktioniert und was damit möglich wäre. 5 Min

Digitaler Nachweis - mehr Möglichkeiten?

Das Bundesgesundheitsministerium klärt zur Zeit die Details für einen geplanten digitalen Impfpass. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen die Menschen in Deutschland noch vor den Sommerferien einen kompletten Impfschutz über eine Smartphone-App nachweisen können. Wer sich so ausweisen kann, könnte wieder mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel bei Urlaubsreisen. Wer kein Smartphone hat, soll zusätzlich zum Eintrag im gelben Impfpass einen Ausdruck der digital einlesbaren Impfbescheinigung als QR-Code auf Papier bekommen.

Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte

In Niedersachsen gibt es schon ab Montag mehr Rechte für Geimpfte: Für Menschen mit vollständigem Impfschutz entfällt dann die Testpflicht. Wer vor mindestens zwei Wochen seine zweite Coronaspritze bekommen hat, kann zum Beispiel ohne vorherigen Coronatest zur Physiotherapie oder Verwandte in Pflegeheimen besuchen. Genauso entfällt für vollständig geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen dann die tägliche Testpflicht. Auch hier vorausgesetzt, die zweite Spritze liegt mindestens zwei Wochen zurück.

Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten weiterhin

Eine hundertprozentige Sicherheit gebe die Impfung jedoch nicht, heißt es aus der niedersächsischen Staatskanzlei. Deshalb müssten sich auch Geimpfte weiter an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten. In Niedersachsen sind bisher nach Daten des Robert Koch Instituts (RKI) etwas mehr als 500.000 Menschen zweifach geimpft.

