Dieselskandal: Ex-Audi-Chef Stadler will gestehen Stand: 16.05.2023 08:18 Uhr Im Prozess um den Dieselskandal will der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler heute ein Geständnis ablegen. Er wäre damit der erste ehemalige VW-Konzernvorstand, der manipulierte Abgaswerte zugibt.

Das Landgericht München hatte Stadler eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt, sofern er gesteht und 1,1 Millionen Euro zahlt. Auch die Staatsanwaltschaft stimmte dem Vorschlag bereits zu. Dem Manager wird vorgeworfen, den Verkauf von Diesel-Fahrzeugen nicht gestoppt zu haben, obwohl er früh erkannt habe, dass die Abgaswerte manipuliert gewesen sein könnten. Das hatte Stadler jahrelang bestritten.

Urteil im Prozess könnte im Juni fallen

Die Mitangeklagten hatten bereits ein Geständnis abgelegt. Bei ihnen handelt es sich um Wolfgang Hatz, den ehemaligen Chef der Audi-Motorenentwicklung, und zwei seiner leitenden Ingenieure, die an der Manipulation beteiligt gewesen sein sollen. Einer von ihnen hatte als Kronzeuge ausgesagt, das Verfahren gegen ihn ist eingestellt. Den beiden anderen sind wie Stadler auch Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt. Ein Urteil in dem mittlerweile zweieinhalb Jahren langen Prozess könnte im Juni fallen.

