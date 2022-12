Diese Themen haben Sie 2022 am meisten interessiert Stand: 25.12.2022 14:34 Uhr Die Debatte um Gerhard Schröder, ein Junge, der nach Tagen in der Kanalisation gefunden wird, der Zugunfall bei Leiferde - diese Themen haben Sie 2022 besonders interessiert. Ein Überblick zum Nachlesen.

Ein Thema beschäftigt die Userinnen und User von NDR.de/Niedersachsen seit Anfang 2020 - und auch in diesem Jahr war es nicht wegzudenken: die Entwicklung rund um das Corona-Virus. Täglich ordnen wir hierdie aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts für Sie ein. Userinnen und User, die die NDR Niedersachsen App nutzen, wissen dank unserer morgendlichen Push-Nachrichten am schnellsten über die aktuelle Lage Bescheid. Seit Beginn der Pandemie gilt es zudem, sich immer wieder auf neue Regelungen einstellen. Welche Coronabestimmungen aktuell für Niedersachsen gelten, können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Jahresrückblick 2022 (24.12.2022)

Sturm "Antonia" und ein Waldbrand am Brocken

Sturmtief "Antonia" hat Ende Februar auch bei Ihnen für viel Aufsehen gesorgt. Züge fielen aus, verspäteten sich, mussten umgeleitet werden. Im Herbst konnte die Brockenbahn zwischenzeitlich nicht fahren. Schuld war der schwere Waldbrand am Brocken. Dass der Brand schließlich gelöscht werden konnte, war auch zwei Löschflugzeugen zu verdanken, die aus Italien zur Hilfe geeilt waren.

So tankt ein Löschflugzeug 6.000 Liter Wasser in zwölf Sekunden

Zugunfall bei Leiferde: Strecke Hannover-Berlin wochenlang gesperrt

Auch das Zugunfall bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) zog viel Aufmerksamkeit auf sich: Im November kollidierten dort zwei Güterzüge. Propangas trat aus, es bestand Explosionsgefahr. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich entsprechend schwierig. Die wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin musste mehrere Wochen gesperrt werden.

Oldenburg: Vermisstes Kind wird in Kanalisation gefunden

Eine Geschichte, die so unglaublich klingt, aber doch genauso passiert ist: In Oldenburg verschwindet im Juni ein 8-jähriger Junge. Schließlich wird Joe unter einem Gullydeckel gefunden. Acht Tage lang hat er in der Kanalisation verbracht. Die ganze unglaubliche Geschichte können Sie hier nachlesen.

Oldenburg: Vermisster Achtjähriger lebend in Gully gefunden

Niedersachsen blickt auf Leuchtturm-Rettung in Bremerhaven

In Bremerhaven sackt im August die Nordmole ab, der Leuchtturm von 1914 mit seiner charakteristischen roten Kuppel droht umzukippen. Der Leuchtturm muss abgetragen werden - was jedoch nicht sein Ende bedeutet.

Abgesackter Leuchtturm: Bergung der Kuppel im Zeitraffer

Live aus dem Niedersächsischen Landtag

Zu den Dingen, die Sie am meisten interessieren, gehören auch die Sitzungen aus dem niedersächsischen Landtag. Der NDR in Niedersachsen gibt einen Überblick über die Tagesordnung und überträgt alle Sitzungen im Livestream. Ein Top-Thema des Jahres bestimmte ab dem 9. Oktober die Seiten: Niedersachsen wählt einen neuen Landtag. Die SPD gewinnt die Landtagswahl vor der CDU und den Grünen, seit dem 1. November ist klar: Die Koalition mit den Grünen steht. Die Landtagssitzungen der neuen Landesregierung können Sie auch künftig hier immer live mitverfolgen.

Altkanzler Schröder: Hannover hat einen Ehrenbürger weniger

Auch die Nachrichten rund um Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) sorgten für Aufmerksamkeit. In den Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg stand er zunehmend in der Kritik. Bestrebungen der Stadt Hannover kam der ehemalige Ministerpräsident Niedersachsens im März zuvor. Er gab seine Ehrenbürgerschaft freiwillig auf. Ob Schröder weiterhin Mitglied der SPD bleiben wird, ist noch unklar. Eine parteiinterne Schiedskommission soll darüber im kommenden Jahr entscheiden.

Schön anzusehen: Die Bilder des Tages

Ebenfalls bei Ihnen beliebt: Unsere Bilder des Tages. Wunderschöne Fotos und die dazu passende kurze Geschichte. Wir machen auf politische Ereignisse aufmerksam, zeigen, was es ausmacht, in Niedersachsen zu leben. Gleichzeitig finden Sie hier jeden Abend das Wetterbild des Tages. Ob Sonne, Regen oder Schnee - Sie halten für uns fest, wie es um das Wetter in Ihrer Nachbarschaft bestellt ist. Den bunten Themenmix finden Sie auch weiterhin jeden Tag in den Bildern des Tages aus Niedersachsen - von heute und den vergangenen Tagen.

Schulklasse aus Braunschweig bricht Klassenfahrt ab

Eine weitere Geschichte, die bei vielen im Gedächtnis geblieben sein dürfte: Im Oktober reist eine Schulklasse für eine Klassenfahrt in den Harz - an sich keine Story. Doch schon nach kurzer Zeit musste die Reise abgebrochen werden. Der Grund: Ein Streit zwischen der Klassenlehrerin und dem Herbergsbetreiber. Binnen kürzester Zeit fand diese Geschichte im Netz Hunderttausende Leserinnen und Leser. Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier:

