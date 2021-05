Diese Corona-Regeln sollen ab morgen in Niedersachsen gelten Stand: 30.05.2021 10:21 Uhr In Niedersachsen soll morgen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Sie verspricht weitere Lockerungen in Handel, Schule, Gastronomie und bei privaten Kontakten. Bisher liegt ein Entwurf vor.

Dieser sieht auf Basis des Stufenplans 2.0 der niedersächsischen Landesregierung weitreichende Änderungen vor. Diese orientieren sich maßgeblich an den beiden Inzidenz-Grenzwerten 50 (Stufe 3) und 35 (Stufe 2). Liegt der Wert stabil, als mindestens fünf Tage in Folge und absehbar, darunter, können Landkreise und kreisfreie Städte die Maßnahmen in ihren Allgemeinverordnungen anpassen. Die meisten niedersächsischen Landkreiseund kreisfreien Städte weisen - Stand heute - zum Teil deutlich geringere und meist sinkende Inzidenzwerte auf. Ausnahmen bilden Emden (112) und der Landkreis Holzminden (60). Überschreitet die Inzidenz in einer Kommune die Grenzwerte über mehrere Tage, müssen diese zu schärferen Einschränkungen zurückkehren.

Unter 50: Treffen mit zehn Personen aus drei Haushalten möglich

Viele Menschen in Niedersachsen freuen sich darauf, nach Monaten der Kontaktbeschränkungen wieder mehrere Freunde gleichzeitig treffen zu können. Bei stabilen Werten unter 50 ist es ab morgen wohl erlaubt, sich mit zehn Personen aus drei verschiedenen Haushalten zu treffen. Liegt die Inzidenz bei mehr als 50, soll es eine Ausnahme für Kindergeburtstage bis 14 Jahre geben. Dem Entwurf zufolge dürfen sich dann trotzdem bis zu zehn Kinder treffen und feiern.

Schulen wechseln ins Szenario A

Ein Großteil von Niedersachsens Schulen soll morgen den Präsenz- und Regelbetrieb aufnehmen. Heißt: Endlich wieder Unterricht mit Mitschülerinnen und Mitschülern vor Ort. Dies gilt, sobald der Inzidenzwert mindestens fünf Tage in Folge bei weniger als 50 liegt. Die Selbsttestpflicht für Schüler, Lehrkräfte und Schulbedienstete bleibt bestehen. Sie müssen sich zweimal in der Woche vor dem Unterricht zu Hause abstreichen.

Videos 2 Min Diskussion um Maskenpflicht: Was gilt für den Einzelhandel? Bei der Landesregierung waren Zweifel an der Pflicht aufgekommen. Zunächst bleibt sie jedoch beim Shoppen bestehen. (21.05.2021) 2 Min

Handel: Unter 35 fällt Kunden-Begrenzung weg

In vielen Landkreisen und kreisfreien Städte Niedersachsens, in denen die Inzidenz stabil unter 50 liegt, besteht bereits keine Testpflicht im Handel mehr. Die Landesregierung setzt allerdings auf freiwillige Tests vor dem Einkaufsbummel. Fällt die Inzidenz unter 35, entfällt die an der jeweiligen Einkaufsfläche orientierte Kundenbegrenzung. Die Maskenpflicht bleibt auch in diesem Szenario bestehen. Eine Aufhebung dieser Regel hat die Landesregierung wegen heftiger öffentlicher Kritik verworfen.

Lockerungen für Gastronomie, Clubs und Bars vorgesehen

Ab Montag darf die Innengastronomie mit halber Gästezahl, Sperrstunde und Testpflicht wieder öffnen. Die Einschränkungen sollen entfallen, wenn die Inzidenz stabil unter 35 liegt. Ob sich die bestehenden Regelungen in der Außengastronomie - Testpflicht, Impf- oder Gesundungsnachweis - ändern, ist offen. Bei Inzidenzen unter 35 wird bei halber Gästezahl auch das seit Beginn der Pandemie geltende Öffnungsverbot für Clubs und Diskotheken gekippt. Auch Bars sollen dann wieder öffnen dürfen. Außerdem können dann unter freiem Himmel wieder größere Veranstaltungen mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern stattfinden.

Variante aus Indien könnte Aufwärtstrend gefährden

Heiger Scholz, Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, warnte am Freitag trotz der derzeitigen Entspannung der Corona-Lage vor der in Indien entdeckten Virus-Variante. Angesichts ansteigender Infektionszahlen in Großbritannien stelle sich die Frage, ob diese Mutation die sinkende Kurve der Neuinfektionen gefährden könne. "Das scheint der Fall zu sein", sagte Scholz. Insofern werde auf den aktuellen Stufenplan 2.0 mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen wohl ein Stufenplan 3.0 folgen, der auch mögliche Auswirkungen der indischen Variante in den Blick nehme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.05.2021 | 12:00 Uhr