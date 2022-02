Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Niedersachsen

Die 2G-Plus-Regel ist in der neuen Verordnung konkreter gefasst. Ein zusätzlicher Testnachweis entfällt demnach für Personen

- mit einer Booster-Impfung

- deren Zweitimpfung nicht mehr als 90 Tage zurückliegt

- deren Genesenennachweis mindestens 28 Tage alt ist, aber nicht älter als 90 Tage

- die einmal geimpft und einmal genesen sind.



Erleichterungen gibt es für sportliche Aktivitäten auf Sportanlagen unter freiem Himmel. Individualsport, bei dem sich der Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten lässt, ist dort nun wieder unter 3G-Bedingungen möglich. Damit können nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test beispielsweise wieder Golf spielen oder Leichtathletik treiben. Das Land setzt damit einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg um. Für Hallensport gilt weiterhin die 2G-Plus-Regel.



Ab dem 15. Februar wird zudem eine Testpflicht für Kita-Kinder ab drei Jahren eingeführt. Diese müssen sich laut Kultusministerium dreimal wöchentlich testen lassen. Kann ein Kind nachweislich keinen Test machen, muss sich stattdessen ein Elternteil regelmäßig testen, um nachzuweisen, dass es im Haushalt keine Infektion gibt.

Mit der erneuten Verlängerung der sogenannten Winterruhe gilt weiterhin Warnstufe 3. Bis zu zehn geimpfte und genesene Personen können sich privat treffen, Kinder bis einschließlich 13 Jahren zählen nicht mit. Bei sonstigen Veranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen, gilt die 2G-Plus-Regel. Generell gelten die Abstandsregeln und eine FFP2-Maskenpflicht. Tanzveranstaltungen und Messen sind verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen - hier gibt es aber eine Ausnahme für Parteien und Wählergruppen, die Bewerberinnen und Bewerber für eine Wahl aufstellen wollen. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Im gesamten Einzelhandel muss eine FFP2-Maske getragen werden. Für körpernahe Dienstleistungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und eine FFP2-Maskenpflicht. Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt ebenfalls 3G und eine FFP2-Maskenpflicht. Auch auf Demonstrationen, ob angemeldet oder nicht, ist die FFP2-Maske landesweit Pflicht.

Maximal zehn geimpfte und genesene Personen dürfen sich treffen - das gilt auch für private Feiern und Zusammenkünfte in angemieteten Räumlichkeiten oder in einer Gaststätte. Kinder bis einschließlich 13 Jahren zählen nicht mit. Auch Begleit- oder Betreuungskräfte für Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit werden nicht mitgezählt. Wer nicht geimpft werden kann und ein entsprechendes Attest besitzt, darf auch ungeimpft an einem Treffen teilnehmen - und zählt dann zu den zehn Personen. Für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, gibt es strengere Kontaktbeschränkungen: Sie dürfen sich nur mit den Personen des eigenen Haushalts und zwei Personen eines einzigen weiteren Haushalts treffen. Kinder bis einschließlich 13 Jahren zählen auch hier nicht mit. Wichtig: Mitte Januar hat das Robert Koch-Institut seine Richtlinien für den Genesenen-Status geändert. Dieser gilt nun nur noch drei statt sechs Monate.

Bei religiösen Beerdigungen gelten wegen der Religionsfreiheit keine Beschränkungen des Landes, sondern die Bestimmungen der jeweiligen Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Bei weltlichen Bestattungen gilt für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, eine Ausnahme von der Beschränkung auf Treffen mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts - jedoch nur für die offizielle Trauerfeier und den Gang zum Grab. Bei einem darauf folgenden Zusammensein etwa in einem Restaurant oder Café müssen die für private Treffen festgelegten Personen-Höchstgrenzen eingehalten werden. Bei nichtreligiösen Trauerfeiern gilt zudem die 3G-Regel.

Es gibt vier Warnstufen von 0 bis 3. Ihre Feststellung ist von den drei Indikatoren Hospitalisierung (Sieben-Tage-Inzidenz), Neuinfektionen (Sieben-Tage-Inzidenz) und Intensivbetten (Anteil Covid-19-Patienten) abhängig. Eine höhere Warnstufe tritt in Kraft, wenn der Leitindikator Hospitalisierung und mindestens einer der beiden weiteren Indikatoren an fünf aufeinander folgenden Werktagen einen der festgelegten Schwellenwerte überschreiten. Sonn- und Feiertage unterbrechen diese Zählung nicht. Zur Verdeutlichung: Es gibt einen Indikator, der auf jeden Fall überschritten sein muss, um eine Warnstufe auszulösen - der Leitindikator Hospitalisierung. Hinzu kommen muss ein weiterer Indikator: entweder der Indikator Neuinfizierte oder der Indikator Intensivbetten. Beträgt die regionale Inzidenz bei den Neuinfizierten mehr als 350 (Hotspot), gelten aber unabhängig von den anderen Indikatoren die Regelungen der Warnstufe 3. Unabhängig von den Indikatoren gilt aufgrund der rasanten Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante seit Ende Dezember in ganz Niedersachsen die Warnstufe 3. Die sogenannte Winterruhe soll im Februar zum dritten Mal verlängert werden.

Landesweit wird eine Warnstufe aufgehoben, wenn die Schwellenwerte der beiden Indikatoren Hospitalisierung und Intensivbetten an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wurden. Die Aufhebung erfolgt dann in der Regel ab dem übernächsten Tag. Dies gibt dann das niedersächsische Gesundheitsministerium bekannt. Regional müssen für eine Aufhebung der Warnstufe die Indikatoren Neuinfizierte und Hospitalisierung an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Schwellenwert unterschreiten. Sonn- und Feiertage unterbrechen diese Zählung nicht. Die Kommune stellt dann ab dem übernächsten Tag die Aufhebung der Warnstufe fest.

An Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen in Innenräumen dürfen nur Personen teilnehmen, die geimpft, genesen oder getestet (3G-Regel) sind. Das gilt im Innenbereich für alle Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, für Weihnachtsmärkte bei Bewirtung, für Gastronomie, Beherbergung und für körpernahe Dienstleistungen - es sei denn, diese sind medizinisch notwendig. In Clubs und Diskotheken gilt drinnen die 2G-Regel, draußen 3G. Bei Veranstaltungen im Innenbereich mit mehr als 500 Personen ist der Zugang ebenfalls auf Geimpfte und Genesene beschränkt (2G-Regel).

In diesem Fall ist 2G bei allen Veranstaltungen drinnen, in Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, in Diskotheken, Gastronomie und bei der Beherbergung vorgeschrieben. Bei körpernahen Dienstleistungen reicht ein 3G-Nachweis. Dieser entfällt, wenn die Behandlung medizinisch notwendig ist. Auf Weihnachtsmärkten gilt draußen wie drinnen 2G - und eine Maskenpflicht. Die Maske darf nur zum Essen und Trinken kurz angehoben werden. In Innenbereichen gilt generell eine Maskenpflicht. Ungeimpfte müssen ihre Kontakte auf maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt begrenzen.

Bei Warnstufe 2 wird auf 2G-Plus verschärft. Das bedeutet, dass zusätzlich zu einem Impf- oder Genesenennachweis ein aktueller negativer Corona-Test vorzuweisen ist. Davon ausgenommen sind Personen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben oder von einer Durchbruchsinfektion genesen sind. Für alle anderen gilt 2G-Plus bei sämtlichen Veranstaltungen im Innenbereich und bei Bewirtung auf Weihnachtsmärkten. Die Vorgabe gilt zudem für die Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Diskotheken, Gastronomie und Beherbergungsbetrieben. Bei körpernahen Dienstleistungen gilt 3G (Ausnahme s. Stufe 1). Außerdem müssen in Innenbereichen grundsätzlich FFP2-Masken getragen werden. Das gilt sowohl in Bussen und Bahnen als auch seit dem 21. Dezember auch für Kundinnen und Kunden im Einzelhandel. Generell gilt, dass bei Warnstufe 2 nur noch bis zu 15 Personen ohne 2G-Plus in Innenbereichen beziehungsweise 2G unter freiem Himmel zusammenkommen dürfen.

Im Grunde nicht viel. Es gibt nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums bei den aktuell verabreichten mRNA- und Vektor-Impfstoffen nur sehr wenige Kontraindikationen:

Biontech/Pfizer und Moderna (mRNA-Impfstoffe) : Akute Krankheiten mit Fieber (38,5 °C oder höher), Impfung nach Genesung möglich; Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil: zum Beispiel bekannte Allergie gegen PEG (enthalten in Medikamenten und Kosmetika); Allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) nach der 1. Impfung; Kinder unter 5 Jahren; Schwangere in den ersten drei Monaten.

und : Akute Krankheiten mit Fieber (38,5 °C oder höher), Impfung nach Genesung möglich; Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil: zum Beispiel bekannte Allergie gegen PEG (enthalten in Medikamenten und Kosmetika); Allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) nach der 1. Impfung; Kinder unter 5 Jahren; Schwangere in den ersten drei Monaten. Johnson&Johnson (Vektor-Impfstoff): Akute Krankheiten mit Fieber (38,5 °C oder höher), Impfung nach Genesung möglich; Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Bei Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen gilt in Innenräumen grundsätzlich 2G, im Außenbereich 3G. Ab Warnstufe 2 wird verschärft: Dann greift in Hallen 2G-Plus und unter freiem Himmel 2G. Außerdem muss in diesem Fall auch am Sitzplatz eine FFP2-Maske getragen werden. Die Auslastung von Veranstaltungsorten mit mehr als 5.000 Plätzen ist unabhängig von der Warnstufe auf maximal 25.000 Zuschauende und 50 Prozent der Gesamtkapazität beschränkt. Bei kleinen Veranstaltungen mit 25 bis 1.000 Personen gilt ab einer Inzidenz von 35 auch ohne Warnstufe die 3G-Regel. Bei Warnstufe 1 kommt drinnen 2G hinzu, bei Warnstufe 2 greift bereits ab 15 Teilnehmenden drinnen 2G-Plus und draußen 2G. Außer am Sitzplatz muss zudem eine medizinische Maske (bis Warnstufe 1) beziehungsweise eine FFP2-Maske (ab Warnstufe 2) getragen werden.

Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung haben, werden von der Quarantäne ausgenommen. Für andere soll die Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und ihre Kontakte sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest "freitesten" können. Kinder und Jugendliche, die eine Kita besuchen oder in die Schule gehen, können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest "freitesten", weil sie ohnehin regelmäßig getestet werden. Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung sowohl im Falle einer Erkrankung als auch als Kontaktperson nur mit einem negativen PCR-Testergebnis nach sieben Tagen beenden. Weitere Informationen Labore entlasten: Corona-Schnelltest zum Freitesten reicht Das Land Niedersachsen empfiehlt, möglichst auf PCR-Tests zu verzichten. Doch wie sicher sind die Schnelltests? mehr

Corona-Tests sind in einem zugelassenen Testzentrum möglich sowie in Apotheken und Arztpraxen, die diesen Service anbieten. Auch darf dafür geschultes Personal beim Arbeitgeber einen Schnelltest durchführen oder einen Selbsttest beaufsichtigen und diesen offiziell bescheinigen. Die getestete Person kann mit dieser Bescheinigung 24 Stunden lang überall hingehen, wo ein Test-Nachweis benötigt wird. Auch einige Gastronomiebetriebe, Sportvereine und andere Einrichtungen bieten vor dem Eingang Tests an. Auch sie dürfen der getesteten Person das Ergebnis mit allen dazu notwendigen Angaben bescheinigen. Die getestete Person kann auch damit binnen 24 Stunden andere Einrichtungen besuchen, in denen sie einen Test nachweisen muss. Nicht zulässig sind Schnelltest-Zertifikate unter Videoaufsicht über das Internet. Bei vorhandener Booster-Impfung oder einer Durchbruchsinfektion nach vollständiger Impfung entfällt die Testpflicht.

Vor- und Nachname der Testperson

Geburtsdatum

Adresse der getesteten Person

Name und Adresse des Arbeitgebers oder Betreiber einer Einrichtung, die den Test anbietet

Name der Person, die den Test beaufsichtigt oder durchführt

Name und Hersteller des Tests

Testdatum und -uhrzeit

Testart

Testergebnis

Die Verordnung gilt bis einschließlich 23. Februar.