Diese Corona-Regeln gelten ab Dienstag in Niedersachsen Stand: 24.05.2021 15:31 Uhr In Niedersachsen tritt am Dienstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Die Änderungen betreffen den Einzelhandel: Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt die Testpflicht vor dem Shoppen.

Ein negativer Corona-Testnachweis vor dem Betreten eines Geschäfts ist nicht mehr notwendig, wenn der Laden in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer stabilen Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Ist dies an mindestens fünf Werktagen in Folge der Fall, kann der Landkreis oder die kreisfreie Stadt per Allgemeinverfügung erklären, dass die Testpflicht im Handel entfällt. Bei einer Inzidenz über 50 müssen Kundinnen und Kunden aber weiterhin einen negativen Corona-Test, vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen, bevor sie ein Geschäft betreten.

Downloads Corona-Verordnung in Niedersachsen ab dem 25.5.2021 Hier finden Sie die Verordnung des Landes Niedersachsen zu den Corona-Maßnahmen, gültig ab dem 25. Mai. Download (250 KB)

Testpflicht für Außengastronomie bleibt bestehen

Unberührt von der neuen Reglung bleibt der Zutritt etwa zu Museen und der Außengastronomie. Wegen der längeren Aufenthaltsdauer in diesen Bereichen müssen die Gäste dort vor dem Betreten einen negativen Corona-Test, vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen. Für den Besuch von Geschäften appelliert die rot-schwarze Koalition an die Bürgerinnen und Bürger, auch dort, wo die Testpflicht entfällt, einen freiwilligen Corona-Test zu machen - etwa vor einem längeren Einkaufsbummel. So könne einer möglichen Weiterverbreitung einer Infektion vorgebeugt werden. Die Kommunen bieten den Bürgerinnen und Bürgern dafür kostenlose Angebote etwa in Testzentren oder Apotheken.

Inzidenz unter 35: Anzahl der Kunden pro Quadratmeter egal

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt längerfristig unter 35, fallen die flächenbezogenen Kunden-Obergrenzen in den Geschäften weg. Auch dafür muss die Inzidenz an mindestens fünf Werktagen unter der genannten Schwelle liegen, bevor ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt per Allgemeinverfügung feststellen kann, ab wann die Beschränkung aufgehoben wird. Unabhängig von der Inzidenz bleibt die Maskenpflicht im Einzelhandel weiterhin bestehen. Die Überlegung, die Maskenpflicht beim Shoppen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 35 auszusetzen, hatte die Landesregierung verworfen - wohl auch wegen heftiger öffentlicher Kritik von Fachleuten und Bürgern.

Herbergen dürfen Urlauber aus allen Bundesländern aufnehmen

Die neue Verordnung geht auch auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ein. Nachdem die Richter bereits am 18. Mai die sogenannte Landeskinderregelung für Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen in Niedersachsen vorläufig außer Kraft gesetzt hatten, ist die Regelung jetzt auch in der neuen Verordnung gestrichen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 liegt, dürfen Gäste aus ganz Deutschland übernachten. Voraussetzung für die Anreise ist ein negativer Schnelltest, der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung. Vor Ort müssen die Gäste pro Urlaubswoche jeweils zwei weitere Tests durchführen.

Ab 31. Mai: Regelbetrieb in ersten Schulen und Kitas

Für die kommende Woche sind weitere Lockerungen unter anderem für Schulen und Kitas geplant. Ab dem 31. Mai sollen diese wieder in den Präsenz- und Regelbetrieb wechseln - vorausgesetzt, die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt liegt stabil unter 50. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte am Freitag den Stufenplan 2.0 für den Bereich Schule und Kinderbetreuung vorgestellt. Die Pflicht, sich zwei Mal pro Woche selbst zu testen, bleibt für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und Mitarbeitende an den Schulen bestehen.

