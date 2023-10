Die Vorteile des Carsharings - und der aktuelle Stand

Laut bcs sind die Angebotslücken in kleineren Städten und Gemeinden trotz wachsender Zahlen weiterhin spürbar. "Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn entweder bestehende Carsharing-Anbieter ihr Geschäftsgebiet ausweiten oder neue Carsharing-Initiativen in den noch unversorgten Städten und Gemeinden entstehen." Der Verband hat dafür einen Leitfaden für Menschen herausgegeben, die ein Carsharing-Angebot gründen - zusammen mit anderen in einem Carsharing-Verein oder allein als unternehmerische Initiative. Der Leitfaden erläutert, was bei einer Neugründung zu beachten ist und welche Faktoren für den Erfolg des Carsharing-Betriebs entscheidend sein können, so der bcs. Er stütze sich dabei auf die langjährigen Erfahrungen bestehender Carsharing-Organisationen in kleinen Städten und ländlichen Regionen. Willi Loose, der Autor des Leitfadens, erklärt: "Der Aufbau eines neuen Carsharing-Angebotes benötigt einen langen Atem. Unser Leitfaden warnt vor falschen Erwartungen und gibt Hilfestellung beim Umgehen von Stolpersteinen in der Gründungsphase."