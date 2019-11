Stand: 23.11.2019 00:01 Uhr

Die Retter des Bahnhofs in Wintermoor

Unter dem Titel "Nicht meckern, machen!" berichtet NDR Info gemeinsam mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", den "Kieler Nachrichten", der "Ostsee-Zeitung" und dem "Hamburger Abendblatt" über Menschen, die etwas bewegen. Menschen, die trotz hoher Hürden etwas für sich und andere erreichen. Dazu gehören auch die Mitglieder der Wintermoor Bahnhof Initiative, die ihren Bahnhof gerettet haben.

von Torsten Ahles

Mehr als 1.000 Mal im Monat kündigt die Signalanlage am Bahnübergang im Ortsteil Wintermoor in der Lüneburger Heide einen ein- oder ausfahrenden Zug an. Kurz dahinter halten die Züge am kleinen Bahnhof. Dem drohte 2009 die Schließung. "Nach dem Ausbau der Heidebahn für eine höhere Geschwindigkeit standen wir vor dem Zielkonflikt der Bedienung von nachfrageschwachen Haltepunkten auf der einen Seite und dem Wunsch nach kurzen Reisezeiten auf der anderen Seite", erzählt Johannes Ebinger von der niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft.

Bahn-Experte: Protestieren nützt euch nichts

Wintermoor gehörte zu den nachfrageschwachen Haltepunkten. Die Ein- und Ausstiegszahlen auf der Strecke zwischen Hannover und Buchholz waren niedrig, zu niedrig. Schlechte Voraussetzungen für den Erhalt des Bahnhofs. Da bekam Wintermoors Ortsvorsteherin Karin Meyer den Ratschlag eines Bahn-Experten: "Protestieren braucht ihr nicht. Das nützt euch überhaupt nichts. Da müsst ihr schon sehen, dass ihr die Menschen auf die Schiene kriegt."

Dies war die Geburtsstunde der Wintermoor Bahnhof Initiative. Acht engagierte Bewohner nahmen die Mission "Bahnhofsrettung" in Angriff. Dazu gehört auch Henrich Kirchner. Mit seinen Mitstreitern verschickte er zunächst einen Brief an die rund 500 Wintermoorer: "Wollt ihr weiter euren Bahnhof behalten? Dann müsst ihr auch etwas dafür tun. Und wenn es nur einmal im Monat ist. Einmal im Monat hin und zurück, ergibt schon tausend Ein- und Aussteiger mehr im Monat."

Die Retter des Bahnhofs Wintermoor NDR Info - Infoprogramm - 23.11.2019 07:50 Uhr Autor/in: Ahles, Torsten Den Mitgliedern der "Wintermoorer Bahnhof Initiative" haben etwas ganz Besonderes geschafft: Sie haben einen Bahnhof gerettet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bahnhof-Wegweiser für Touristen

Aber nicht nur für Einheimische sollte der Bahnhof attraktiver werden - auch für Touristen, die in der Lüneburger Heide unterwegs sind. So wurden unter anderem Radwege ausgebaut und auch entsprechend gekennzeichnet. "Alles ist ausgeschildert. Es gibt jetzt hier hundert Radwegweiser, wo 'Bahnhof Wintermoor' draufsteht, im Umkreis von zehn Kilometern", sagt Kirchner.

Fahrgast-Zahlen haben sich verdoppelt

Es waren letztlich viele kleine Aktionen und Maßnahmen, die dann zum Erfolg führten, so Karin Meyer. "Im Jahr 2015 kriegten wir ja dann auch - die Fahrgastzahlen hatten sich inzwischen verdoppelt - die erlösende Nachricht, dass unser Bahnhof ausgebaut wird und erhalten bleibt." Aber nicht nur die Fahrgastzahlen konnten in den vergangenen Jahren erhöht werden. Henrich Kirchner hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt beobachtet: "Seitdem feststeht, dass der Bahnhof bleibt, steigt hier das Interesse bei Menschen hierherzukommen und hier zu bleiben."

Und damit das so bleibt, besteht die Initiative bis heute und versucht, Wintermoor Stück für Stück attraktiver zu machen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 23.11.2019 | 07:50 Uhr