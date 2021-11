Die Narren sind los: Seit 11.11 Uhr läuft fünfte Jahreszeit Stand: 11.11.2021 11:11 Uhr Um 11.11 Uhr haben in Teilen Niedersachsens die Narren das Ruder übernommen - so will es die Tradition. Gefeiert wird wieder, allerdings müssen die Karnevalisten Corona-bedingt Abstriche machen.

Umzüge entfallen, die Feiern zur sogenannten fünften Jahreszeit finden unter 2G-Bedingungen statt. In der niedersächsischen Karnevalshochburg Braunschweig wird dennoch getanzt. Funkenmariechen schwingen auf dem Kohlmarkt die Beine. Der neu gewählte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) hat Rathaus-Schlüssel und Stadtkasse an die Narren übergeben.

Narren-Präsident Goda eröffnet in Damme

In der Hochburg Damme (Landkreis Vechta) hat Präsident Benno Goda am Narrendenkmal die Session eröffnet. In Osnabrück feiert das frisch gewählte Prinzenpaar Stadtprinz Klaus.I. und Stadtprinzessin Lena I. mit Landrätin Anna Kebschull (Grüne) und den Vereinen unter 2G-Bedingungen. Oldenburgs OB Jürgen Krogmann (SPD) musste ebenfalls seinen Rathaus-Schlüssel abgeben.

In Hannover gibt es den "Narrenotto"

In Hannover legen am Abend die Lindener Narren los. Sie verleihen den "Narrenotto" an eine Person aus Niedersachsen. Bei der Feier gilt die 2G-Regel. Die Gäste sollen Karneval so normal wie möglich feiern, sagt Präsident Martin Argendorf. Karneval dürfe sich allerdings nicht wie 2020 in Nordrhein-Westfalen als Corona-Superspreader erweisen. Am Sonnabend wird dann das Rathaus gestürmt.

Veranstaltet Winsen Rosenmontagsumzug oder nicht?

In Nordostniedersachen wird ebenfalls an einigen Orten mit 2G gefeiert, beispielsweise am 20. November beim traditionellen "Anbinden" in Ramelsloh (Landkreis Harburg). Die Stadt Winsen gibt in den kommenden Tagen bekannt, ob der große Rosenmontagsumzug im Februar veranstaltet wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.11.2021 | 11:00 Uhr