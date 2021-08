Die Linke hat ihre Landesliste aufgestellt Stand: 05.06.2021 13:52 Uhr Die Landesliste der niedersächsischen Linkspartei für die Bundestagswahl im September steht: Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, ist auf Platz eins gewählt worden.

Bei der Aufstellungsversammlung in Stade kam die 40 Jahre alte Rechtsanwältin aus Oldenburg auf 75,9 Prozent der Stimmen. Seit 2019 führt Mohamed Ali zusammen mit Dietmar Bartsch die Linken-Bundestagsfraktion.

Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung

Die Linke kämpfe für eine gerechte Gesellschaft, sagte Mohamed Ali in ihrer Bewerbung. In der Corona-Pandemie lasse die Bundesregierung viele Menschen im Stich, zum Beispiel Pflegekräfte, Familien, Lehrerinnen und Lehrer. "Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle gut abgesichert sind", so Mohamed Ali.

Auf Platz zwei wählten die Mitglieder den Haushaltsexperten der Linksfraktion, Victor Perli. Er kam nach Parteiangaben auf 86,7 Prozent der Stimmen. Für Platz drei erhielt die Landesvorsitzende Heidi Reichinnek 51,2 Prozent der Stimmen. Der Abgeordnete, Liedermacher und Musikproduzent Dieter Dehm, lange Jahre ein führender Kopf der Linkspartei, wollte auf Platz vier. Er wurde aber auf den unsicheren sechsten Listenplatz durchgereicht. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann die Linkspartei in Niedersachsen fünf Mandate.

