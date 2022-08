Die Hitze im Norden ist vorbei - das Unwetter noch nicht Stand: 27.08.2022 14:52 Uhr Regen, Gewitter und kühle Luft: Mit der großen Hitze im Norden ist es vorerst vorbei. In Mecklenburg-Vorpommern werden weitere Unwetter erwartet.

Vor heftigem Starkregen und schweren Gewittern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute Nachmittag an einigen Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits gestern waren starke Regenfälle und Gewitter über Norddeutschland gezogen. In Laatzen bei Hannover schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demzufolge niemand. Auf der A7 bei Seesen sowie auf der A39 bei Salzgitter behinderte zwischenzeitlich Aquaplaning den Verkehr. Zudem wurden in Salzgitter wegen der Wassermassen mehrere Straßen teils gesperrt. Überflutete Keller und Unterführungen gab es auch in Wolfsburg.

Zahlreiche Einsätze im Raum Pinneberg

Bereits am Freitagvormittag war die Feuerwehr in Pinneberg (Schleswig-Holstein) mehrfach ausgerückt: Durch den Starkregen waren zahlreiche Keller und Tiefgaragen voll Wasser gelaufen. Auch Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden mussten den Angaben zufolge bei mehr als 120 betroffenen Kellern und Straßenzügen zu Hilfe kommen.

Temperaturen gehen spürbar herunter

In Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist heute nur noch in den östlichen Landesteilen mit Schauern zu rechnen, örtlich auch mit Gewittern. Die Temperaturen sind überall deutlich gesunken. Maximal 20 Grad sind es heute auf Sylt, 22 Grad in Syke und Wismar, 23 Grad in Celle und Kiel sowie bis 25 Grad in Penkun. Morgen werden Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad erwartet.

