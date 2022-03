Die Corona-Verordnung endet - wie reagiert Niedersachsen? Stand: 28.03.2022 14:10 Uhr Zahlreiche Corona-Regeln werden an Anfang April wegfallen. Wie sich Niedersachsen darauf vorbereitet, erklärt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln sollen Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen den Alltag erleichtern. Schrittweise fallen Test- und Maskenpflicht. Doch was gilt aktuell? Ein Überblick.Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs angekündigt. Es gebe im ersten Quartal nicht genug Impfdosen, um sie an Arztpraxen zu verteilen. Bei der Terminvergabe sollen laut Behrens Beschäftigte aus den Bereichen bevorzugt werden, in denen ab dem 16. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.

